†

MIRTA SUSANA

GONZÁLEZ

de ENRIQUEZ

Q.E.P.D.

Como no estar agradecidos con vos, Mamá, si estas con nosotros siempre, cuando estamos tristes, cuando te necesitamos tanto. Si sos nuestra memoria más linda, nuestras ganas de seguir adelante, de no bajar los brazos, de luchar por lo que siempre deseaste para nosotros. Por eso te amamos tanto, te sentimos viva en nosotros, en nuestros recuerdos y en nuestro corazón y no hay otra cosa que deseemos más que un día volver a verte sonreir, abrazarte y nunca más separarnos. El 17 hubieras cumplido 70 años. Feliz cumple mamá! Te amamos con el alma! Juan y Ramiro.