Triunfo y punta para Lipton en Primera “A”

Lipton, que le ganó a Mburucuyá por 2 a 0, alcanzó trasitoriamente a Ferroviario en la punta, al proseguir ayer con tres partidos la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División “A” del fútbol capitalino.

El Azul, dirigido por Domingo Centurión, se impuso en su cancha con goles convertidos en el segundo tiempo por Cristian Medina y Nicolás Segovia. Con este resultado, Lipton llegó a los 16 puntos en siete partidos, mientras que Ferroviario debe todavía el partido de la fecha frente a Mandiyú.

Soberanía volvió al triunfo al vencer ayer a Yaguareté por 2 a 1 en el partido que se disputó a primera hora en cancha de Ferroviario.

Ángel Barrios y Miguel Piñeiro marcaron para el equipo ganador, mientras que Alejo Ayala le dio el empate parcial a Yaguareté.

En el complemento fueron expulsados Raúl Barrientos de Soberanía y Jordan Barrientos del equipo de las Mil Viviendas.

En el partido de fondo jugado en la cancha del barrio San Benito, Huracán Corrientes goleó a Deportivo Empedrado por 3 a 0.

Germán Strillevzky, Carlos Maidana e Iván Papadópulos marcaron los goles del Azulgrana.

En la segunda mitad, el arquero de Huracán Corrientes, Brian Ruíz Díaz, le atajó un penal a Maximiliano Ojeda, de Empedrado.

La fecha se completará el miércoles con otros tres juegos: Rivadavia (5) vs. Cambá Cuá (14); Ferroviario (16) vs. Mandiyú (15); y Sportivo (8) vs. Sacachispas (10).