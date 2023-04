Gira el bolillero electoral y los frentes suman candidatos a senadores y diputados

A días de la inscripción de candidatos legislativos para las elecciones del 11 de junio, se van conociendo más nombres de las grillas. Para Diputados se suman a las listas: Mariel Mesa (UCR); Tito López (UCR); Silvia Galarza (PA); Lorena Lazaroff (PRO); Marlen Gauna (PJ) y el intendente Diego Caram (PJ). En el Senado Ytati Praxedes López (UCR); de la oposición: Celeste Ascúa y Víctor Giraud.

En Corrientes se eligen 191 cargos electivos: 145 concejales, 24 convencionales, 2 defensores de vecinos, 15 diputados y 5 senadores. Pero los escaños parecen poco al momento de definir a los candidatos que deben inscribirse el sábado 22 de abril de acuerdo al cronograma electoral.

Y mientras el Juzgado Electoral de la Provincia se alista para trasladarse al ex Regimiento 9 para trabajar en toda la logística que implica la primera instancia electoral, las alianzas avanzan con las definiciones de sus candidatos.

De acuerdo con fuentes consultadas, en ECO+Vamos Corrientes encabeza la grilla de Diputados el actual presidente de esa Cámara, Pedro Cassani. El segundo lugar será ocupado por una mujer de la UCR, la diputada Fabiana Meza estaría entre las posibles ungidas, ya que culmina su mandato en la Legislatura. El presidente del bloque radical, Norberto Ast, renovará su banca en Diputados ocupando el tercer lugar en las grillas, aunque en las últimas horas trascendió que descendería al quinto lugar.

La lista de posibles candidatos a la que accedió El Litoral, ubica en cuarto lugar a la actual presidente de la Juventud Nacional de la UCR, Valeria Pavón. El quinto escaño estará ocupado por el legislador del Partido Liberal, Eduardo Hardoy, que va por un nuevo mandato, aunque ayer se lo ubicó en el tercer escaño.

En tanto, las diputadas Silvia Galarza del Partido Autonomista y Lorena Lazaroff del PRO, el fin de semana obtuvieron la venia de sus convenciones partidarias para renovar su banca en la Cámara Baja de la Provincia. Las legisladoras ocuparían el sexto (aunque ayer trascendió que su escaño será el cuarto) y el décimo lugar de acuerdo a las grillas que trascienden.

En el séptimo lugar y ocupando la banca que deja el diputado Javier Saez del Partido Popular, se ubicaría al subsecretario de Asuntos de Estado de la Provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien volvería a la Cámara luego de haber cumplido mandato entre el 2013 hasta el 2017. En el noveno lugar, el oficialismo postularía como diputado al presidente del Concejo de Goya Jesús “Chulo” Mendez Vernengo.

Y mientras avanzan las negociaciones a contrarreloj, el diputado radical Tito López renovaría su mandato y en el puesto número 11 se ubicaría al concejal de la Capital, Fabián Nieves (Ccari).

Mientras que está descontado que el exgobernador de la Provincia, el senador provincial Ricardo Colombi encabezará la grilla de Senadores provinciales. En cuanto al segundo lugar, dos nombres circulan en los pasillos de la Legislatura, Cristina Garro (esposa del gobernador Gustavo Valdés) y con menos fuerza en los últimos días, trascendió que ese escaño será ocupado por la actual ministra de Educación Itatí Práxedes López. Renovando su mandato en la Cámara Alta, se ubica en tercer lugar al actual senador Sergio Flinta.

El cuarto escaño debe ser ocupado por una mujer, ante el debut de la Ley de Paridad de Género en las elecciones provinciales y luego de que la senadora radical Alejandra Seward aclaró, hace algunas semanas, que no renovará su banca. Mientras que en relación al quinto escaño, reina la incertidumbre ya que desde la fuerza líder de la alianza analizan si el ungido debe ser radical o si serán “ser generosos” habilitando ese lugar para alguno de los socios.

Oposición

Luego de la presencia en Corrientes, del interventor del Partido Justicialista Juan Zabaleta, fuerza que lidera el Frente de Todos y ante la definiciones de los candidatos legislativas, hay más incertidumbre que certezas.

Encabezaría la grilla de Diputados el ex vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros. De acuerdo a fuentes consultadas le seguiría la coordinadora de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Marlen Gauna y en tercer orden, se ubicaría al intendente de Mercedes, Diego Caram.

Fuentes del Frente de Todos informaron a El Litoral, dos grillas posibles. La primera ubica al actual diputado Miguel Arias seguido por la senadora, Carolina Martínez Llano. Mientras que la segunda ubica en primer término a Celeste Ascúa, hermana del actual intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa y en segundo lugar al actual senador Victor Giraud que renovará su mandato.

Ganemos Corrientes

El diputado del Parlasur, Alejandro Karlen, en el programa Línea Directa, confirmó que encabezará la lista de diputados provinciales y que “en segundo término, competirá Sonia López del Partido Comunista”.

Mientras que sobre la grilla de senadores comentó que “es un goyano que lo vamos a anunciar en los próximos días. “Lo que intento es darle una contención a los compañeros, busco que todos los compañeros tengan ese vehículo electoral porque se elige gobernador a intendente dentro de dos años, entonces los compañeros dicen que quieren ser candidatos a concejales, salgan o no salgan , porque lo que buscan es posicionarse para la elección que viene. Y

“Y este instrumento electoral lo van a tener, y no lo pueden tener a través del peronismo al no normalizarse, al no tener interna, hoy solamente tiene un sector del peronismo que es La Cámpora el manejo de todos los candidatos de la Provincia”, remarcó.