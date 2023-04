Los cruces de cuartos de final del Provincial

Mandiyú de Capital tendrá por rival a Luz y Fuerza de Gobernador Virasoro, en los partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo Provincial de Clubes 2023.

Así la dio a conocer en la tarde de la víspera la Federación Correntina de Fútbol (Fecof), que informó acerca de los cruces correspondientes a la tercera etapa del certamen que otorgará una plaza al torneo Regional Federal Amateur 2023/24.

El primer partido se jugará el fin de semana venidero en el interior provincial, ya que el equipo Albo tiene ventaja de localía.

Mandiyú viene de dejar en el camino a Defensores de San Roque, en una dura serie que no se refleja en el resultado global de 3-0.

En tanto que Luz y Fuerza dio vuelta la serie frente a Sarmiento de Santo Tomé, al que derrotó en el desempate por penales.

Los otros cruces de los cuartos de final del certamen serán los siguientes:

Sportivo Santa Lucía vs. Benjamín Matienzo (Goya); Victoria (Curuzú Cuatiá) vs. Belgrano (Curuzú Cuatiá); y San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Ferro-Pumitas (Paso de los Libres.