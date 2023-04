Crónica de un conflicto: así se desató la polémica entre el Senasa y la Avícola Santa Ana

El conflicto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Avícola Santa Ana llegó a su fin este jueves, tras 16 días y concluyó con una tercera muestra negativa para gripe aviar. En el medio, la producción se mantuvo parada y hasta se llegó a destruir 360 mil huevos.

INICIO

El martes 4 de abril se tomó la muestra en 20 gallinas de la granja correntina, debido a la detección del primer caso de gripe aviar en San Cosme en un ave de traspatio.

El 7 de abril, Senasa confirma el segundo caso de influenza aviar (IA) H5 y menciona "una granja comercial de la provincia de Corrientes (San Cosme)".

En ese momento el conflicto comenzó a escalar entre la empresa y el organismo nacional.

RIFLE SANITARIO

Tras la detección del caso, el sábado el Senasa ordenó la eliminación de las 200 mil gallinas y dicta la suspensión de las actividades.

El propietario de la empresa, Daniel Enciso Piazza, aseguró a El Litoral que “el muestreo no se realizó con los protocolos que impone el Senasa” y que las aves “no presentan síntomas o signo alguno de la enfermedad”.

El domingo 9 por la tarde, los 150 empleados de la avícola Santa Ana, ubicada sobre ruta provincial 43 kilómetro 6, permanecieron en el acceso de la empresa para evitar el rifle sanitario.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emite el lunes 10 un comunicado para detallar la técnica y metodología que implementa ante la detección de un caso de Influenza Aviar en una avícola de Corrientes.

Ximena Melón, directora nacional de Sanidad Animal, afirmó en una entrevista radial que un funcionario del Senasa estuvo presente durante la toma de muestras, sin embargo desde la avícola recalcaron que durante el procedimiento solo se encontraba la veterinaria del establecimiento.

“Se toman muestras con hisopados que se ponen a las aves y en las muestras que se tomaron estaban la veterinaria que trabajaba en la granja y el veterinario del Senasa”, declaró Melon en Radio Continental.

Sin embargo, desde la Avícola Santa Ana se emitió el martes 12 un video desmintiendo la presencia de un funcionario del Senasa durante la toma de muestras en el lugar.

La empresa compartió un video de las cámaras de seguridad del día de la fecha de las tomas de muestra en donde puede observarse como el personal del lugar es quien se acerca con las muestras a una camioneta perteneciente a la entidad Senasa quien toma las muestras y se retira inmediatamente del lugar.

SEGUNDA MUESTRA CON RESULTADO NEGATIVO

El Senasa debió tomar una segunda muestra tras un fallo de la Justicia Federal y el resultado, que se dio a conocer el viernes 14 de abril fue negativo.

Sin embargo, con el objetivo se salvaguardar su prestigio, Senasa emite un comunicado en el que sostiene que "considera pertinente mantener la interdicción por sospecha del establecimiento al menos hasta cumplidos 14 días desde la primera toma de muestras (4 de abril de 2023) y realizar una tercera toma de muestras para el desarrollo de técnicas tanto moleculares (RT- PCR) como serológicas, lo que fue comunicado a la autoridad judicial”.

DESTRUCCIÓN DE 360 MIL HUEVOS Y NUEVO CRUCE

El sábado 16, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se tomó revancha y ordenó destruir 360 mil huevos de la Avícola Santa Ana pese a que los 80 testeos dieron negativo para gripe aviar. La pérdida de la empresa fue de 26 mil dólares.

Tras ello, Senasa asegura que no ordenó la destrucción de la mercadería y que fue una decisión unilateral de la empresa.

Pero, desde la empresa salieron a desmentir al organismo nacional, con un documento en el que se le solicita la destrucción de los huevos.

Dicho documento con fecha del 12 de abril indica que "sería importante verificar los espacios de acopio de los huegos y las fechas de vencimiento de los productos. Asimismo ver los espacios de destrucción de los mismos".

TERCERA MUESTRA Y NUEVO NEGATIVO

Finalmente este jueves se conoció el resultado del tercer testeo.

El análisis efectuado por el Laboratorio Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a la tercera muestra tomada de aves de la granja comercial “Avícola Santa Ana”, de la provincia de Corrientes arrojó un resultado negativo, señalaron.

De esta manera, al tiempo que se comunican los resultados al Juzgado Federal de Corrientes, el organismo dispone la autorización de los movimientos de productos desde y hacia el establecimiento.

Por otra parte, la presidenta del Senasa, Diana Guillén, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del organismo nacional para explicar el tercer resultado negativo para gripe aviar de la Avícola Santa Ana.

La funcionaria no pudo explicar porqué el veterinario del Senasa no tomó la primera muestra, pero ratificó que en los dos muestreos posteriores se confirmó que no hay rastros de anticuerpos en las aves de Avícola Santa Ana. Es decir que las aves nunca tuvieron el virus.

