El espíritu de Marilyn sigue apareciendo

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

La presencia de la famosa y recordada Marilyn Monroe sigue dando que hablar, ya que según muchos testimonios, se sigue apareciendo en los lugares donde vivió y especialmente donde murió, a pesar de que pasaron muchos años de su dudosa muerte. La actriz hispanocubana Ana de Armas interpretó genialmente a la rubia actriz, en la obra que presentó recientemente Netflix, con el nombre de “Blonde” (Rubia). Tanto la actriz, como el director y algunos actores manifestaron haber visto extrañas figuras femeninas que se presentaban en medio de la filmación, aunque en su momento no le dieron mayor importancia. La actriz reconoció que fue una muy hermosa experiencia haber interpretado a la gran diva norteamericana. “Realmente creo que ella estaba muy cercana a nosotros. Estaba feliz al parecer por estar allí, interviniendo en la filmación, que era una síntesis de su vida. A veces parecía que no le gustaba algo, y tiraba cosas contra la pared, ante el asombro de todos”. Por su parte, el director australiano indicó que comenzaron a filmar el 4 de agosto, que es el aniversario de la muerte de Marilyn, tras una supuesta sobredosis, a los 32 años, en su casa de Brentwood, el 5 de agosto de 1962. El espíritu de Marilyn estuvo activo tanto en su vida como tras su muerte. Su espíritu fue visto en varias ocasiones en muchos sitios, sentada en el lugar donde murió, con nostalgia, como mirando el patio donde solía habitar, en el muelle de Santa Mónica, donde también aseguran haberla visto bailando. Casualmente, en la cripta de mármol de Monroe en Westwood Village Memorial, los visitantes que suelen besar el lugar en que está enterrada, han visto una especie de densa niebla cubierta de un color rosa, y creen que es su espíritu. Dicen que Monroe es el mejor ejemplo de celebridades fallecidas con quien los fans sienten una conexión especial, muy protectora. Pero hay quienes afirman que su espíritu no descansará hasta que se sepa la verdad sobre su muerte, tras la aparición de un diario íntimo donde se incrimina al clan Kennedy sobre su extraña muerte. Decían que ella tuvo acceso a muchos secretos de estado por su romance con John Kennedy, por lo cual decidieron eliminarla.

Su azarosa vida

A pesar de tener aparentemente todo y disfrutar de la vida, en la realidad no fue tan así, sufrió mucho en todo sentido hasta su triste final. Le pasó de todo y si bien tuvo etapas de buen pasar, fueron más los malos momentos que le tocó superar. La diva norteamericana padecía de insomnio crónico, le costaba mucho dormir y quizás por eso fue que vivía más de noche que de día. Para poder conciliar el sueño comenzó a tomar unas pastillas suaves, pero que le hacían poco efecto.

Allí quizás comenzó su tragedia, que signaría su vida para siempre: para poder dormir llegó a tomar hasta 20 tabletas de fenobarbital, un poderoso barbitúrico. Esto la tranquilizaba y únicamente así podía dormir. Pero la dosis que el cuerpo le pedía diariamente iba aumentando, y todo indicaba, según sus biógrafos, que este hábito la llevó finalmente a la muerte por la dispendiosa y desordenada vida que llevaba.

Modelo y cantante, Marilyn Monroe (1926-1962) nació en California y comenzó su carrera como modelo fotográfica y a partir de 1946 comenzó a interpretar pequeños papeles en películas de bajo presupuesto. Su fama mundial comenzó a desarrollarse después de que protagonizara el musical “Los caballeros las prefieren rubias” (1953) y apareció en el número inaugural de la revista Play Boy. El primer amor de Marilyn fue el famoso jugador de béisbol Joe Di Maggio, con quien se casó. Luego se separó y se casó de nuevo con el dramaturgo y escritor Arthur Miller. Además tuvo romances con John F. Kennedy y Robert Kennedy. Posteriormente ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Fue considerada como una de las 10 mejores estrellas femeninas de todos los tiempos. Murió el 5 de agosto de 1962 en oscuras y extrañas circunstancias, según dijeron por una sobredosis de barbitúricos. La primera hipótesis que manejó la justicia fue de suicidio, pero esto nunca fue corroborado oficialmente. También circuló la versión, aunque extraoficialmente, que fue asesinada por integrantes del servicio especial norteamericano, de la CIA y el FBI, ya que la diva sabía mucho de los secretos del gobierno por ser amante del presidente Kennedy y que incluso fue acusada de espía, por lo cual se decidió eliminarla, decisión que habría tomado el entorno más cercano del presidente, ya que él no se enteró de todo esto.

Era la época de la guerra fría, de la crisis de los misiles con Cuba, que en su momento estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, pero que afortunadamente no pasó. En esa ocasión también fue incriminada como sospechosa Marilyn, ya que según decían, había sido amiga muy cercana e incluso amante de Fidel Castro. Pero esto nunca se pudo comprobar fehacientemente, no obstante, quedó la duda en torno a esto . Su verdadero nombre era Norma Jean Baker, así consta en sus documentos escolares de la época. El resto de las cosas que se dijeron para muchos biógrafos fue una locura, difícil de comprobar.

Marilyn Monroe fue encontrada muerta por sobredosis, al menos eso se dijo oficialmente. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, el exagente de la CIA Bradley Hodges, que falleció a los 78 años, confesó que fue él quien mató a Marilyn con una inyección de Cloral. En su carrera como agente secreto mató a 34 personas por orden superior. “Era una cuestión peligrosa –dijo- porque ella se había acostado con Kennedy y también con Fidel Castro, pudiendo contar muchos secretos de estado que serían peligrosos.”

Dentro de las cosas interesantes que Marilyn dijo en su momento, hay muchas que podemos recordar, como por ejemplo decía que “en la actualidad vivimos demasiado acelerados, por eso la gente se siente nerviosa e insatisfecha, tanto con su vida como consigo misma.” Fue en cierto sentido una adelantada, ya que lo que dijo se puede adaptar perfectamente a los tiempos actuales. Aún continúa apareciendo esporádicamente en los lugares que solía frecuentar, como buscando ayuda para el descanso final de su alma.