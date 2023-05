Sin sorpresas: la Corte y las reelecciones

Por Mario A. R. Midón *

Especial para El Litoral

Si hay una materia en que la Corte, en los últimos años, sentó directrices contundentes, como irrefutables, esa es la referida al tema de la reelección de los gobernadores que aspiran a un nuevo período, luego de los dos que -como regla- establecen la mayoría de las constituciones provinciales.

De allí que los decisorios del alto tribunal, conocidos en relación a las pretensiones gubernativas de Uñac en San Juan y Manzur en Tucumán, no constituyen una sorpresa. Antes bien, una certera ratificación de las líneas jurisprudenciales que se fueron sentando con el tiempo y, por tanto, eran conocidas por todos los participantes del mundo político.

En efecto, a partir del caso “Zamora”, sentenciado en 2013, luego reiterado en 2019 en “Weretilnek”, el tribunal de la cumbre tiene declarado que “ … la forma republicana de gobierno -susceptible, de por sí, de una amplia gama de alternativas justificadas por razones sociales, culturales, institucionales, etc.- no exige necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos, y las normas que limitan la reelección de quienes desempeñan autoridades ejecutivas no vulneran principio alguno de la Constitución Nacional …”

Los razonamientos no están en soledad. Fueron avalados, implícitamente, por la Opinión Consultiva N° 28 de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que sostiene que toda línea que conduzca a una reelección indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, declarándola contraria a los principios de democracia representativa y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Es cierto que tanto en el caso tucumano como en el sanjuanino no se aspira a una reelección indefinida, pero en ambos, se violaron las constituciones provinciales vigentes que preveían un límite de dos reelecciones y hasta una tercera. ¿Y la periodicidad de la función pública?

El más común de los mortales se preguntará, entonces. ¿Cuál es el desafío de quien sabe que existe una regla prohibitiva y, no obstante su existencia, arremete contra ella? Penosamente, para muchos exponentes, el principio republicano de la alternancia en el ejercicio del poder es una expresión de deseos para los otros postulantes. No para quienes ejercen el poder y puede transgredirlo.

En esa lectura, ha de verse la complaciente línea de los superiores tribunales de ambas provincias que, a su tiempo, autorizaron contra legem las reelecciones que a título cautelar, por el momento, la Corte ha frenado.

Es inocultable que estamos en presencia de recetas de cuño autoritario, concebidas para generar caudillismo clientelar ilimitado como clara muestra de la involución política operada al respecto. Contraviniendo cualquier regla, es notorio que comportamientos esquivos al derecho aprovecharon el renacimiento democrático para disfrazar una serie de reformas electorales a cuyo influjo florecieron reelecciones indefinidas, cuando no reelección por más de dos períodos, ley de lemas, la proclamación de que las bancas son de propiedad de los partidos políticos y, de postre, la creación de las candidaturas testimoniales.

Estas trampas, cada una en su momento y en el lugar que se las necesitó, demuestran que cuando en el mundo civilizado del Estado del Derecho todo cambia para asegurar mayores y mejores libertades, entre nosotros se mantienen cotos de caza reveladores de que los límites al poder no están en la ley, sino en la torcida voluntad de algún mandamás.

(*) Constitucionalista