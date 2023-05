Córdoba define en Posadas su futuro en la Liga Federal

La Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol tendrá continuidad esta noche. En Posadas, desde las 21, se disputará el play-in entre el local Mitre y Córdoba de Corrientes. El vencedor de este cotejo avanzará a los playoffs y se medirá contra Tokio, el mejor equipo de la Fase Regular, mientras que el perdedor se despedirá de la temporada.

Córdoba debe afrontar esta eliminatoria por haber quedado en el último lugar (noveno) de la etapa clasificatoria, con apenas 2 triunfos en 16 presentaciones. Mientras que Mitre finalizó octavo (4 victorias y 12 derrotas) y por ese motivo tiene la ventaja de localia.

Durante la primera fase del certamen, Córdoba, que acumula nueve derrotas consecutivas, superó a Mitre en Corrientes 88 a 72, mientras que el elenco posadeño se tomó revancha cuando jugaron como local y se impuso 80 a 73.

Los cruces de playoffs, que se disputarán al mejor de tres partidos, quedaron definidos de esta forma: Tokio vs. ganador de Mitre – Córdoba, Cultural de Santa Sylvina vs. El Tala, Estudiantes de Formosa vs. Hindú Club y San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Sarmiento de Formosa.

Se debe recordar que Córdoba, dirigido por Germán “Chiche” Roldán, en su última presentación, perdió de local frente a a Sarmiento de Formosa 89 a 82 en el marco de la décima sexta fecha, última, de la fase regular.

En esa ocasión en Córdoba se destacó el goleo de Emilio Vallejos con 20 puntos y de Juan Cruz Cequeira con 18. En el plantel formoseño, el máximo anotador resultó Facundo González con 19, mientras que Nicolás Gómez y Emiliano Giménez aportaron 15 cada uno.