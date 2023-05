Estreno basado en hechos reales en el cine debate Mariño

En el cine debate de la Mariño se proyectará hoy a las 21 el film “Ella dijo”, dirigido por María Schrader e interpretado por Carey Mulligan y Zoe Kazan.

El film cuenta que en 2017 dos reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor publicaron una investigación periodística sobre los abusos sexuales del famoso productor Harvey Weinstein, que desencadenó el movimiento Me Too en todo el mundo y rompió décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood.

El film es un inspirador relato cinematográfico acerca de la valiente y sólida indagación periodística que persigue el derribo de un ser monstruoso.

Y lo hace representando, más que la lucha por la igualdad, el estado caduco y perimido de un modelo en decadencia.

Obtuvo nominaciones al Golden Globe, Bafta, Critics Choise, WGA y Satellite Awards.

