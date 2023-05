Alejandro Diez: “Ninguno quiso arriesgar más de la cuenta”

Más Info

Copa Palacio

Con la disputa de cuatro partidos, culminará hoy la tercera fecha de la Copa Palacio que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc). La programación es la siguiente:

Cancha Malvinas 1536 Viviendas: 21.45 Malvinas 1536 Viviendas vs. Don Bosco.

Cancha San Martín: 21.00 Alvear vs. Sportivo y 22.30 San Martín vs. Regatas.

Cancha Pingüinos: 21.45 Pingüinos vs. Hércules.