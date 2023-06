La reacción de la China Suárez al nuevo romance de Rusherking

En los últimos días trascendió una foto decon quien sería su nueva novia y esto generó revuelo en redes sociales, e incluso habría desatado un profundo malestar en su ex,

"A mi me contaron que la China Suárez está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa.

El comunicador explicó que: "Si bien Rusherking no confirmó que la chica en la que se lo ve en la foto sea su novia, a mi me cuentan que están en un algo y que su ex cuando se enteró de este viaje del cantante no le cayó bien, lo que a mi me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”.

“Es más, la China habría estado tan enojada con esto que paso que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación ´son cosas de pendejo´”, agregó.

