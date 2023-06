En plena ola de frío polar, murió un hombre en situación de calle

En medio de la ola de frío polar que se hace sentir, principalmente en el sur y el centro del país, desde el sábado pasado, un hombre en situación de calle murió el lunes último en el barrio porteño de Villa Crespo, según confirmaron las autoridades de la Policía de la Ciudad, y se estima que habría sido por las bajas temperaturas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 15 B fue desplazado durante la mañana de ayer a Leopoldo Marechal al 1300 debido a que un hombre en situación de calle no respondía a los llamados. Al llegar al lugar, los agentes constataron la situación y solicitaron la presencia del Same, cuyos médicos corroboraron el fallecimiento de la persona. Además, aseguraron que no se observaron signos de violencia sobre el cuerpo de la víctima. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Buenos Aires aclararon que todavía no pudieron identificarlo debido a que “no tenía DNI” al momento de su hallazgo.