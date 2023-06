Jimena Barón se presentó en vivo y fulminó a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Jimena Barón volvió a presentarse en un escenario después de cuatro años. La última vez que la cantante había realizado un show había sido antes de la pandemia del coronavirus.

“Agua bendita. Cuatro meses de ensayo. Estamos listos”, había anunciado horas antes de subir al escenario en un recital para el que había agotado todas las localidades. Además, ya desde el teatro, Jimena compartió en su cuenta de Instagram un video desde la intimidad de su camarín, en donde tiene fotos de sus seres queridos.

Antes de entonar “La Araña”, las luces del teatro se apagaron quedando así solo la iluminación de la pantalla en la que se leyó la introducción al tema, contado en primera persona por la propia Jimena. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”, dijo la cantante y no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de cómo seguía el repertorio.

De inmediato, aplaudieron y gritaron. “Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, siguió la artista, según las imágenes que grabó uno de los presentes y que la producción de LAM publicó enlas redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

“Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, agregó Jimena entre sus silencios y la euforia del público. Hasta que apareció en la pantalla, y ella lo replicó en el micrófono, una fuerte frase sobre su vínculo con Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

Antes de comenzar su gira, Jimena Barón había contado en sus redes sociales la historia detrás de “La Araña”. Gianinna y Osvaldo habían blanqueado su relación sentimental: lo hicieron en abril 2021, después de meses de juntarse a escondidas. Aunque para Jimena la traición había sido mucho antes, en 2015. “Por supuesto que es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace 8 años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”, dijo sobre el trasfondo del tema.

“Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”, aseguró sobre el rol incondicional de Gianinna Maradona por ese entonces. Jimena se refería a las imágenes de Daniel Osvaldo y la cantante Militta Bora, con quien tuvo un intenso romance, y de quien se tatuó su nombre. Fue apenas días después de haber abandonado la casa que compartía con la actriz y su hijo Morrison en un barrio privado de Tigre, a donde se habían mudado en su regreso a la Argentina, en mayo del 2015, cuando fue entonces futbolista fue transferido al club Boca Juniors.

En ese momento es cuando Gianinna pasó de ser vecina a amiga y confidente: vivía en el mismo complejo y la amistad entre Barón y Dalma Maradona alentó la relación entre las mujeres. La exmujer del Kun Agüero fue quien acompañó a la actriz y la apoyó en medio del dolor.

Apenas dos meses después -y luego del fugaz romance entre Osvaldo y Militta Bora, comenzaron a circular versiones que indicaban que el jugador y Maradona habían sido vistos juntos en un boliche. La actriz se sintió descolocada ante aquella versión. “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”, dijo con el deseo de recibir una explicación que echara por tierra cualquier especulación vinculada con una traición de la amistad.

“Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, sostuvo la hija de Diego. Sin embargo, días más tarde, aparecieron fotos y videos que la en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

Sintiéndose traicionada, Jimena evidenció su dolor durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand. “Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”, explicó por ese entonces. “¿Salió con tu exmarido?”, quiso saber la conductora. “No... no sé”, dudó la actriz y se explayó: “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

Por otro lado, reveló la historia detrás del día en que Gianinna Maradona se convirtió en “La Araña”. Fue cuando compartían un momento en la casa de la actriz, que reprodujo aquella conversación.

—Ay, amiga, hay una araña.

—Bueno, dejala tranquila. No la mates.

—No, tranquila no. ¿Vos sabés lo que significa?

—No, ¿qué?

—La traición.

“En su momento la asocié con otra cosa, con otra persona. Y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo. De alguna manera, me lo dijo”, consideró Jimena Barón sobre Gianinna Maradona.

Fuente: Infobae