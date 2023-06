Se filtraron chats sobre el miedo de Cecilia

Se conocieron ayer las conversaciones que Cecilia Strzyzowksi mantuvo por Whatsapp con una persona que se presentó como testigo de identidad reservada en la causa y alertaron por los hechos que precedieron a su desaparición, como un episodio de violencia machista y la dependencia económica.

“Estoy muy triste. Pasó algo muy feo hoy entre César y yo. Y necesito decirle a al alguien pero no sé con quién hablarlo tampoco”, escribió Cecilia Strzyzowksi el 3 de mayo pasado a uno de sus contactos, Z.

“Se arruinó todo y ahora no sé qué hacer. Siento que desperdicié casi dos años de mi vida. Que todo daba vueltas alrededor de él. No me di cuenta de que dependo tanto de él, hasta hoy. Si él se va, me quedo sin nada”, le decía la mujer, hoy buscada.