Regatas jugará por segunda vez en el certamen Interligas

Concluye la décima fecha de la Copa Palacio

Con la disputa de cinco encuentros, culminará esta noche la décima fecha, penúltima de la etapa clasificatoria de la Copa Palacio, torneo de básquetbol de primera división en la ciudad de Corrientes.

El Tala (17 puntos) buscará un triunfo frente a Juventus (15) que le permita asegurarse un lugar en las semifinales.

Mientras que Córdoba y Regatas jugarán que con la intención de mantener posibilidades de clasificar.

El programa de partidos es el siguiente:

Cancha Córdoba: 21.30 Córdoba vs. Regatas.

Cancha El Tala: 21.00 1536 Viviendas vs. Sportivo y 22.30 El Tala vs. Juventus.

Cancha Pingüinos: 21.00 San Martín vs. Alvear y 22.30 Pingüinos vs. Colón.

Anoche jugaron Don Bosco-Hércules.