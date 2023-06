Coti Romero reveló sus problemas de su salud tras la separación del Conejo

Hace dos semanas que la pareja de Constanza Coti Romero y Alexis Cone Quiroga llegó a su fin. En un principio fue la propia exintegrante de Gran Hermano quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, cerró Coti junto a un emoji de un corazón rojo.

Un par de horas después, sumó otro posteo. Esta vez, procurando despejar dudas: “No se dejen engañar por boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí”, dijo, haciéndose eco de las redes sociales, que empezaron a especular con los supuestos motivos de la ruptura. “(A Alexis) lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas por sanar”, agregó la joven, aclarando además que por el momento no daría notas sobre la separación.

Así que en medio de rumores de infidelidad del Conejo, la joven se refugió en el trabajo y en sus familiares luego de viajar a su provincia natal Corrientes.

Con el pasar de los días, el joven oriundo de Córdoba también se expresó al respecto. “Me voy a tomar dos minutos para hablar...”, dijo Alexis Quiroga, a través de una transmisión en vivo en su canal de Twitch y se refirió a la situación de angustia que estaba atravesando por la separación de Coti Romero.

Según explicó, fue ella quien decidió tomar distancia y viajó hace dos semanas al lugar donde vivía junto a su familia para refugiarse en su casa y sus amigas después de haber transitado una crisis y una serie de discusiones de pareja que la llevaron a querer alejarse y definir lo que sucederá con ellos.

En medio de silencios, y pensando cada una de sus palabras, en ese momento el Cone -como apodaron sus compañeros en el reality- contó que venían teniendo cortocircuitos en la relación, diferentes formas de pensar y de actuar. “Coti decidió tomarse unos días para refugiarse en su familia y sus amigas. Me pareció perfecto, lo más lógico”, consideró Alexis en una transmisión cuyo sonido se emitió más bajo que en otras oportunidades.

Por su parte, se mostró confiado en poder recomponer el vínculo. “No soy partícipe de que esto quiera decir que se haya terminado todo. Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, podamos arreglar esto”, dijo dando a entender que en los próximos días Coti regresaría a Buenos Aires y él esperaba poder verla para charlar sobre lo sucedido.

Sin embargo, cuando Coti regresó de Corrientes quiso restablecer el vínculo pero al parecer el Cone no habría querido. Invitado a LAM (América), el joven dio más detalles de cómo está la situación con su exnovia. “¿Hay chances de que vuelvan?”, le preguntaron y Alexis.

“Yo soy partícipe de que si hay amor siempre hay chances”. “¿Qué les impide?”, quisieron saber entonces en el ciclo de espectáculos. “Después de que ella tomó la decisión, volvimos a hablar hace poquito, ella volvió de Corrientes con otra cabeza, que quería volver, que estuviéramos juntos”, reveló para luego relatar cómo transitó las dos semanas que estuvieron separados y por qué él prefiere esperar para darle una nueva oportunidad a la relación.

“Yo pasé dos semanas muy feas, tomando pastillas para dormir. No había forma de dormir. Pasé un montón de cosas que hacía muchísimo tiempo que no me pasaban, pidiéndole por favor... Después, volvió con otra imagen de querer volver, pero sentí que me lo debía a mí, a tratar de estar bien. Pasé dos semanas de mierda”, se sinceró Alexis para explicar por qué prefiere esperar a “sanar” determinadas situaciones antes de atravesar las mismas peleas por las que se distanciaron.

Durante este viernes, Coti se solidarizó con Sofía Jujuy Jiménez quien está atravesando un doloroso momento tras enterarse de la infidelidad de su novio. Entonces, a través de una publicación en Instagram, la exhermanita se sinceró sobre el tratamiento psiquiátrico que está recibiendo y las consecuencias sobre su salud.

“Te amamos Sofi, yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también y me mareo porque son muy fuertes los medicamentos, tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito, haciendo deportes, pero eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años”, destacó la joven con el detalle de su situación personal.

(Fuente: Teleshow)