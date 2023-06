Tini Stoessel hizo llorar a Rodrigo de Paul con un tema de Sebastián Yatra

Rodrigo de Paul, futbolista de la Selección Argentina y Atlético Madrid, acompaña a Tini Stoessel en su gira por España. El deportista lloró cuando su novia cantó Quiero volver durante un show en La Coruña.

En el video que capturaron fans de Tini, se ve a De Paul entre lágrimas mientras ella interpreta el tema que grabó con su ex novio, Sebastián Yatra.

Otro de los videos que se viralizaron muestra a Rodrigo bailando animadamente los hits de Stoessel.

QUÉ DICE LA LETRA DE QUIERO VOLVER, DE TINI Y YATRA

Todo lo que empieza, termina

Yo contigo ¿qué voy a hacer?

Yo contigo ¿qué voy a hacer?

Cuando tengo tu vitamina

Y una dosis se siente bien

Recorriendo toda mi piel

Y aunque yo no quiera alejarme (oh)

Solo tú me sabes encender

Yo solo quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

(Yatra, Yatra)

Aunque pase el tiempo, yo te espero

Sabes que este amor no es pasajero

Si no estás conmigo, yo me muero

Porque te juro que te quiero, uh

Baby, no te vayas

Tini, no te vayas

Quédate conmigo aquí bailando en esta playa

Y cuando te bese entero el cuerpo

Pintaré un oasis en tu desierto

Que este verano dure eternamente

Que no me vaya nunca de tu mente

De Buenos Aires hasta Cartagena

Te amaré completamente

Yo solo quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

(Todavía no me he ido y ya quiero volver)

Y aunque yo no quiera alejarme (oh)

Solo tú me sabes encender

Yo solo quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (quiero desaparecer, no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver.

(Fuente: Ciudad Magazine)