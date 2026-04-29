Corrientes: Cuqui Calvano impulsa una ley para reconocer a los animales como seres sintientes

En el marco del Día del Animal, el diputado Cuqui Calvano presentó en la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes un proyecto de ley que propone un cambio de enfoque en la protección animal, al reconocer a los animales como seres sintientes y establecer un régimen integral de bienestar.

La propuesta surge frente a una realidad marcada por el abandono, el maltrato y la falta de herramientas eficaces para prevenir estas situaciones. En ese sentido, el proyecto apunta a avanzar hacia políticas públicas que prioricen la prevención, la educación y la intervención temprana, además de fortalecer las sanciones e incorporar nuevas formas de maltrato que actualmente quedan impunes.

“Estamos dando un paso importante: dejar de ver a los animales como cosas y empezar a reconocerlos como seres que sienten. Eso también habla del tipo de sociedad que queremos construir”, expresó el legislador.

Tenencia responsable y bienestar animal

El proyecto establece obligaciones claras para la tenencia responsable, incluyendo alimentación adecuada, atención veterinaria, resguardo y control reproductivo, además de ordenar aspectos clave de la convivencia con animales domésticos.

Asimismo, incorpora las cinco libertades del bienestar animal, un estándar internacional que garantiza condiciones básicas como vivir sin hambre ni sed, sin dolor o enfermedad, sin miedo ni estrés y con la posibilidad de desarrollar su comportamiento natural.

Más herramientas contra el maltrato

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento del abordaje del maltrato animal, mediante mecanismos de denuncia más ágiles y un régimen de sanciones más claro, que permita actuar con rapidez ante situaciones de riesgo.

“Queremos que cuidar a los animales no dependa solo de la voluntad individual, sino que sea una política pública sostenida”, señalaron desde el equipo.

La iniciativa también promueve la articulación entre el Estado, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de una política integral de bienestar animal.

El proyecto ya fue ingresado en la Legislatura y se espera su tratamiento en las próximas semanas.