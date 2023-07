Cómo fue el ataque y el diagnóstico del cantante que recibió un disparo de aire comprimido

El cantante de cumbia "Yeison y el after", Esteban de Jesús Vallejos, recibió un disparo en la cabeza en pleno show en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes. Ahora se encuentra internado en el Hospital Escuela y deberá ser operado para extraer la munición.

En diálogo con ellitoral.com.ar, Vallejos contó que fueron contratados para cantar en una fiesta de 15 ubicada por calle Estados Unidos y Quintana el lunes por la noche.

Los festejos "eran en la calle, pero eran con permisos y todo legal", sostuvo a este medio.

"Cuando llegamos estaba tocando otro grupo de cumbia que ya habían sentido que algo le estaban tirando, pero no sabían que era porque a ninguno le pegó", sostuvo.

Cuando comenzó el show de "Yeison y el after" tocaron dos temas y Esteban de Jesús sintió "un golpe en la frente"."Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza", contó.

La víctima señaló que cuando le paró la hemorragia, lograron detectar que tenía un proyectil. "Estoy seguro que fue con un rifle de aire comprimido por la fuerza que tuvo", detalló.

"Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar", indicó.

Según Estaban, la agresión fue por parte de un hombre "que es nuevo en el barrio y siempre tiene problemas con los vecinos".

Posteriormente fue trasladado al Hospital Llano y luego, por la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital Escuela, donde permanece internado.

Este miércoles será intervenido. "Me tienen que realizar una cirugía para sacarme el proyectil que tengo incrustado en el cráneo", precisó a El Litoral.