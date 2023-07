Wanda Nara mostró cómo fue su semana después de hablar de su salud

No fueron días fáciles para Wanda Nara. Después de haber recibido el permio Martín Fierro como revelación por su rol como jurado en La Máscara, la actual conductora de Masterchef fue noticia por su salud.

Y, tras varios días de hermetismo, se vio obligada a salir a hablar ella misma, a través de una carta abierta que publicó en su cuenta de Instagram, para despejar dudas sobre su estado luego de que le dieran mal algunos valores y también para dejar en claro que el diagnóstico que reciba quedará en la intimidad familiar.

“Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, escribió la figura de Telefe el lunes pasado. Y siguió: “El miércoles (12 de julio) decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año.

Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”.

Enseguida, Wanda explicó: “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción.

Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

Lo cierto es que, en compañía de su marido, Mauro Icardi, quien postergó su regreso a Turquía donde se desempeña como delantero en el Galatasaray, y de sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio anterior con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja, Wanda trata de que su día a día familiar no se vea afectado por la situación que está viviendo. Y, en horas de la noche del viernes, compartió una serie de fotos bajo el título: “Random de esta última semana”.

En el carrusel en cuestión, a la conductora se la puede ver súper lookeada para unas producciones que hizo junto a Kennys Palacios, pero también andando en auto, compartiendo una mesa familiar con el galardón que le otorgó APTRA en la mano, jugando a las cartas con los suyos y divirtiéndose con sus nenas.

Cabe señalar que, luego de que la mayor de las Nara decidiera postergar el viaje que tenía previsto para estos días a Europa, el padre de sus hijos mayores que vive en Londres junto a su actual pareja, Daniela Christiansson, y la beba de ambos, Elle, decidió tomar el primer vuelo a Buenos Aires para poder contener a los chicos y ocuparse de ellos. Y lo mismo su hermana Zaira, quien interrumpió sus vacaciones para regresar al país a acompañarla.

