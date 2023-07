Venció el plazo para recategorizarse en el monotributo

El plazo para realizar la recategorización del monotributo venció a las 00 de hoy, según la prórroga dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a la operatoria que cerraba el 20 de julio último.

Se trata de recategorización correspondiente al primer semestre de este año.

El organismo fiscal aclaró que "los períodos de recategorización se llevan a cabo en enero y julio y para evaluar si corresponde, se debe tomar en cuenta la actividad de los últimos 12 meses respecto a la facturación o alguno de los otros parámetros utilizados como la superficie afectada, los alquileres devengados anualmente o el consumo de energía eléctrica".

El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará al mes siguiente.

El organismo señaló que "para realizar el trámite hay que ingresar al sitio web de la Afip con clave fiscal”, y añadió que “si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se mantiene la misma categoría”. Y si transcurrieron menos de seis meses de la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización.