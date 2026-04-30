Inauguraron la Expo Goya 2026: una vitrina empresarial en el corazón del Mundial de Pesca

En la previa de la ceremonia inaugural de la 49ª Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, realizada el miércoles, se desarrolló la habilitación de la 38ª Expo Goya.

El acto contó con la participación del Gobernador de la Provincia, Juan Pablo Valdés, y el Intendente Municipal, Mariano Hormaechea. También estuvieron presentes el Viceintendente Sebastián Mazzaro, el Presidente de la Comupe, Raúl González Vilas, y el Obispo Diocesano, Monseñor Adolfo Canecin, junto a funcionarios y el público general.

Ceremonia y bendición

La apertura estuvo cargada de simbolismo y tradición:

Himno Nacional: Los sones de la canción patria fueron ejecutados por la Banda Militar "Puerto Argentino" .

Bendición: Monseñor Canecin impartió la bendición oficial, destacando el esfuerzo y el compromiso de los expositores y organizadores. El Obispo invitó a la comunidad a celebrar este espacio como un lugar de encuentro fundamental para la ciudad.

Recorrida por el Multiespacio Ferial

Tras el tradicional corte de cintas, las autoridades iniciaron una recorrida por los diversos stands distribuidos en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí.

La muestra expone el potencial comercial, empresarial y de emprendedores de la región, consolidándose como uno de los atractivos principales de la semana del surubí.