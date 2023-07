El abogado de César Sena declaró que "no está acreditado que Cecilia haya fallecido"

Ricardo Ozuna, quien representa legalmente al hijo del matrimonio Sena habló del estado de la causa, su relación con César Sena y con el resto de la familia.

Mediante una entrevista realizaba por el medio A24, el profesional ante la consulta de cómo lo ve a su defendido, Ozuna contestó: "es algo que estoy tratando de descubrir. Estoy tratando de ver como es él, más allá de lo que me diga, de lo que tengo que defenderlo es de lo que diga el expediente y eso es lo que vengo manifestando desde el primer día".

"Yo creo que, más allá de esta conclusión que tiene la mayoría de las personas, creo que es al revés. La sitúan a Cecilia en el lugar donde estaba César y yo creo que es al revés. Por algo es siguen buscando y siguen tratando de determinar si Cecilia falleció o no , más allá de todas las suposiciones de la gente", expresó.

De todas maneras, y al referirse de la carátula de la causa, el abogado dejó unos polémicos dichos, expresando que "no está acreditado" que Cecilia esté muerta . "Eso hasta el momento no me lo dijo mi defendido y lo vi solamente tres veces por un corto periodo de tiempo", agregó.

Además, agregó que no tiene contactos "ni con Emerenciano y ni con Marcela Acuña". "Solamente soy abogado de César Sena", expresó.

Por último dijo que la familia Sena armó "uno de los primeros movimientos sociales de la ciudad de Resistencia". Luego continuó: "Muchas veces han paralizado la ciudad estos piquetes y movilizaciones. Por ellos surgieron otros caudillos o piqueteros que armaron distintos movimientos sociales. No sé dónde le tienen tanto miedo, a ellos también los ajusticiaron si están presos".

Ante la consulta de este medio con el letrado y frente a los rumores que aseveraban la posibilidad estratégica de que César Sena se autoperciba mujer, Ozuna respondió que es falso. "No existe nada de eso. Nada que ver", expresó categóricamente.

