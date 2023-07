El juicio a la Corte, una embestida sin fundamentos

Por Alvaro González*

Publicado en Clarin

Desde febrero, el Gobierno decidió emprender una embestida desesperada contra la Corte Suprema. Agobiado por la acumulación de sentencias por corrupción o que marcan límites a su deriva populista, el recurso elegido por el oficialismo ha sido el de montar un circo político destinado a condicionar a los jueces y evitar decisiones desfavorables en un año electoral.

Si bien no existen chances de que el Juicio Político pueda prosperar, vemos que todas las semanas se llevan a cabo procedimientos irregulares que constituyen un atropello a los derechos fundamentales. Por ejemplo, en su última reunión, la Comisión de Juicio Político resolvió imputar cargos contra el juez Juan Carlos Maqueda, y citarlo a declarar. Esta decisión es de una gravedad institucional mayúscula, y pone de relieve el evidente fin persecutorio con el que actúa la coalición de gobierno. Esto resulta muy claro en dos aspectos del procedimiento en donde la violación del derecho de defensa es flagrante.

En primer lugar, no se notificó a los jueces de la Corte, de modo oportuno, de su derecho a nombrar un abogado para controlar las audiencias de testigos. Así, desfilaron por el Congreso decenas de personas que declararon sin que hubiera un abogado que pudiera objetar o repreguntar. Frente a este proceder, en el Consejo de la Magistratura, las reglas exigen que tan pronto se decide la admisibilidad de una denuncia, se debe notificar al juez de su derecho a tener un abogado. Jamás una audiencia de testigos se celebra en el Consejo sin el control del acusado. Y como es obvio, no es razonable que los jueces inferiores cuenten con mayores medios u oportunidad de defensa que los jueces del máximo tribunal.

En segundo lugar, en el caso particular del juez Maqueda, los cargos que se le imputaron no tienen la claridad debida o una mínima fundamentación. Se enumeran acusaciones ambiguas y dogmáticas, se amontonan listas de testigos y documentos, pero no hay el menor análisis, desarrollo o razonamiento que permita afirmar qué prueba corresponde a qué cargo imputado. En otras palabras, se ha formulado una acusación vaga y genérica, sin fundamentos jurídicos, que hace imposible cualquier defensa.

A la inversa, lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura es diametralmente opuesto. El art. 20 del Reglamento aplicable exige que en toda acusación a un juez federal inferior se detalle con precisión cada cargo, cada hecho y cada prueba, y en particular, el razonamiento o fundamento lógico-jurídico que lleva a concluir que es posible acusar. Curiosamente (o no), los mismos miembros del oficialismo son muy celosos de este deber de fundamentación preciso en el Consejo, pero no han puesto igual exigencia y diligencia al acusar a la Corte.

En síntesis, con la reciente citación al juez Maqueda, queda claro que rige un doble estándar. Y el que está usando el Gobierno contra la Corte es mucho menos riguroso que el que ese mismo grupo político exige con los jueces federales inferiores en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Esta disparidad de criterios es un verdadero escándalo institucional, porque se violan derechos fundamentales de los jueces de la Corte y porque queda al descubierto el ánimo persecutorio contra los miembros de otro poder.

Estas irregularidades ponen en riesgo la independencia judicial, que es un pilar fundamental de nuestra democracia constitucional y la llave de nuestra prosperidad. Si el Congreso puede acosar, acusar o destituir a su antojo y sin reglas a los jueces de la Corte Suprema, se rompe el equilibrio de poderes y se abre la puerta a la arbitrariedad y al autoritarismo. Por eso, es necesario que la ciudadanía tome conocimiento de esta situación para defender, con su voto, la plena vigencia del Estado de Derecho.

* Diputado nacional y

Consejero de la Magistratura