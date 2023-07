Se conoció la alentadora reacción que tuvo Silvina Luna en medio de su recuperación

En medio de la felicidad que generó las nuevas novedades sobre la mejoría en el cuadro de salud de Silvina Luna, quien continúa internada hace tres semanas en el Hospital Italiano, Guido Záffora dio más detalles en Intrusos.

"Silvina no puede hablar porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías", comenzó diciendo el panelista del programa de América.

Luego, sorprendió al hablar de una alentadora reacción que tuvo Silvina: "Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida".

"Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal", agregó. Y sobre su charla con el abogado de la joven, Fernando Burlando, cerró: "Me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto".

LA EMOCIÓN DE LA FAMILIA DE SILVINA LUNA POR LAS MUESTRAS DE CARIÑO QUE RECIBE

Después de conocerse las alentadoras noticias sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, Fernando Burlando también expresó unas profundas palabras que vienen del círculo íntimo de la modelo.

“Los familiares y afectos de Silvina Luna queremos contarles que el poder de la oración está mostrando sus efectos. Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría, lenta pero franca, y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos”, expresó el abogado de Silvina en un profundo posteo que subió a Instagram Stories.

“Ella pelea con todas sus fuerzas y nosotros la acompañamos con la fe y la esperanza que se necesitan en este difícil momento. Gracias”, cerró Burlando, contento de las nuevas y alentadoras novedades.

En la misma publicación, Fernando había dado detalles de las últimas novedades sobre el cuadro de salud de la joven: “La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable”, reza el escrito. Y culmina: “Permanecerá internada en este mismo servicio, donde se le brindarán los cuidados y tratamientos necesarios”.

(Fuente: Ciudad Magazine)