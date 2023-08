Un movimiento social canceló una marcha por supuestos infiltrados que incitaban a saqueos

n El movimiento del Polo Obrero tenía previsto realizar una marcha ayer por la mañana, pero ante rumores de que había infiltrados que incitaban a saquear super-mercados, se canceló. Con la

intención de reclamar por alimentos para comedores y merenderos en la ciudad de Corrientes, los militantes se concentraron ayer en la plazoleta Mercosur de la rotonda de la Virgen de Itatí, pero al cabo de unas horas deci-

dieron suspender la movilización.

La marcha que se canceló tenía el objetivo de reclamar por los alimentos que hace 5 meses Nación no envía a los comedores y merenderos

barriales en la ciudad de Corrientes. Sin embargo, debido a los rumores de que algunas personas que iban a asistir realizarían saqueos, se suspendió para preservar la integridad de las mujeres (con niños y niñas) y adultos mayores que militan en el espacio.

“Nuestro reclamo de mercadería para los come-

dores y merenderos no tiene nada que ver con ir saquear los supermercados, que en particular es algo que a mí no me gusta. Si tenés hambre, andá a laburar o acercate a un comedor a pedir un

plato de comida, pero no vayas a robar tele o zapatillas, porque nada que ver”, dijo a

Radio Sudamericana Mery. Arguello, referente del Polo Obrero en Corrientes.

Si bien ayer no se registraron intentos de robos en

supermercados, la policía continúa vigilando desde cerca los distintos negocios.

El miércoles hubo alrededor de 30 demorados por intentos de saqueo a comercios en la ciudad de Corrientes.

El ministro de Seguridad de la provincia, Buenaven-

tura Duarte, señaló en declaraciones a la prensa que “los correntinos tenemos que quedarnos tranquilos. Se va a trabajar para cuidar la seguridad pública y que el ciudadano transite sin problemas”.

El protocolo que se llevó a cabo en la ciudad se dividió en cuatro zonas, cada una a cargo de un jefe policial y se distribuyeron efectivos en puntos que consideraban críticos. Previo al despliegue del protocolo, la policía se había reunido con

los propietarios de supermercados para informar sobre los operativos y los hipotéticos horarios de ataques.

En algunos puntos de la ciudad, como el caso de la

avenida Cazadores Correntinos, se pidió a los comerciantes cerrar sus negocios a las 20, como una medida

preventiva.

(VT)