Estévez dijo que en el complemento Boca Unidos cambió y tuvo suerte

En un partido en el que regaló un tiempo y su rival le perdonó la vida, Boca Unidos revirtió un resultado adverso para quedarse con tres valiosos puntos al vencer el domingo a Crucero del Norte por 2 a 1, resultado que lo afirma en zona de clasificación del grupo 4 del torneo Federal “A”.

Luego del triunfo, el técnico del equipo correntino, Raúl “Pipa” Estévez, desmenuzó el partido en rueda de prensa. “Hacía mucho calor, entramos mal, no hicimos un buen primer tiempo, nos hicieron el gol y a partir de ahí tratar de jugar y poder crear era imposible. El equipo estaba muy venido abajo y el segundo tiempo por suerte cambió, tuvimos la suerte de nuestro lado porque nos podrían haber hecho el segundo gol y a partir de ahí creo que fue todo nuestro, lo buscamos por todos lados y llegaron los dos goles”, detalló.

“Sabíamos que era una final y que de ningún modo nos podían hacer un gol y nos pasó eso. Nos desesperamos y no salían las cosas, no podíamos dar dos pases y ellos estaban bien parados, jugaron muy bien e hicieron un partido muy inteligente. Pero cuando bajó el sol creo que empezó a cambiar el partido, y vuelvo a repetir, tuvimos la suerte de nuestro lado que no nos hicieron el segundo gol, y a partir de ahí creo que el equipo salió a flote”, agregó.

Consultado qué le dijo a los jugadores en el entretiempo, Pipa contó: “cuando entramos al vestuario los muchachos lo sabían, estábamos todos enojados porque lo habíamos charlado, de que era un partido que duraba 95 minutos, de que hacía mucho calor y que iba a ser muy difícil jugar y que cualquier detalle nos podía dejar afuera del partido. Y bueno, casi nos pasa eso”.

El DT de Boca Unidos había decidido preservar a la mayoría de los titulares, que no viajaron a Salta para enfrentar el miércoles pasado a Gimnasia y Tiro (derrota 1-0), entendiendo que el partido frente a Crucero del Norte era clave, y el resultado de esta decisión se notó en el segundo tiempo, cuando el equipo metió contra su campo al rival con cambio de actitud, pero también más piernas.

“En el segundo tiempo creo que tuvimos una marcha más, pero también tuvimos fortuna que no nos hicieran el segundo gol, nos tocó el penal y ellos (se quedaron) con un jugador menos. Creo que eso fue todo lo que hizo que se abra el partido”, opinó Estévez.

El Pipa manifestó que por cómo se dio el encuentro el equipo salió fortalecido. “Estos partidos que terminan con la euforia de la gente y de los jugadores le hace bien al grupo, que se lo merece. Más allá del resultado creo que lo merecíamos”.

Entrando en el tramo final de la fase regular del torneo, el técnico señaló: “llegamos a 41 puntos y en zona de clasificación, creo que lo hecho hasta acá es muy bueno. Necesitamos más el apoyo de la gente, como lo hicieron hoy, y aún más, porque estos chicos, que la mayoría son jóvenes, se lo merecen. Y a veces también la presión les puede jugar en contra, así que necesitamos el apoyo de todos”.

Toni Medina

Sobre Antonio Toni Medina, quien tuvo injerencia directa en la jugada del penal y del segundo gol (NdR: asistencias a Esteche, que derivó en el penal, y a Solari), destacó: “Es un jugador distinto, en cualquier momento hace lo que hizo hoy, y sumamente importante. Adentro de la cancha es un líder, totalmente, es muy respetado por nosotros, y es uno de nuestros jugadores emblema”.

Errores

Frente a Crucero del Norte, Boca Unidos volvió a cometer errores defensivos importantes que le pudieron haber costado el partido. Para Pipa Estévez, “de ahora en más hay que estar en todos los detalles, y si cometes esos errores te podés quedar afuera de todo. Si ellos en el error que cometimos nos hacían el segundo gol, quedamos afuera del partido. Hay que corregir y seguir trabajando. Igualmente estamos felices con lo que hemos hecho con el equipo y por cómo juega. Errores van a haber siempre, pero hay que tratar de minimizarlos”.

Lo que viene

El fin de semana Boca Unidos tendrá que volver a la ciudad de Salta por última vez en esta fase para enfrentar a Juventud Antoniana en “otra final”, ya que el Santo, al igual que Crucero del Norte, se está jugando la permanencia en la categoría.

“Por suerte, vamos a tener una semana larga para poder trabajar bien y buscaremos seguir con la ilusión allá arriba”, concluyó la rueda de prensa el técnico aurirrojo, Raúl Pipa Estévez.

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar