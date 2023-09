Valdés y Bullrich: “el Kirchnerismo terminó y la última batalla “es el 22 de octubre”

El gobernador Gustavo Valdés y la candidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezaron ayer un gran acto de ECO+ Juntos por el Cambio, donde coincidieron en que el Kirchnerismo “se terminó” y que la última batalla “será el 22 de octubre”.

En el encuentro que se realizó en el Club San Martin, donde estuvieron presente el gobernador electo del Chaco, Leandro Zdero, los candidatos a diputados nacionales, intendentes, funcionarios y toda la militancia del oficialismo, Valdés aseguró que se renovó “la esperanza del cambio”, con el triunfo de Juntos por el Cambio en la vecina provincia. Vaticinó que en octubre va a cambiar definitivamente la política en la Argentina “y lo va a hacer con Patricia Bullrich presidente de la Nación”.

Pidió tener inteligencia natural para “analizar lo que pasó”. En esa línea recordó que en la Argentina en el 2015 había sólo dos lugares donde “no estaba la Cristina (por Cristina Kirchner) eterna”. “Uno era la Capital Federal y el otro era la provincia de Corrientes” dijo subrayando que “los correntinos no nos doblamos a los guachazos” y afirmando que “a lo largo de la historia le dieron pelea a la desazón, a la injusticia (...). Y así y

todo seguimos de pie, con lo que creemos”.

Apuntó contra el Gobierno Nacional, habló de la pelea que se batalló para que no haya reformas en la Constitución Nacional y no se avasalle a la Justicia. Se refirió al plan “platita”. “Ellos creen que un ciudadano, que la libertad es plata, que es un plan social, pero en definitiva ese es un atajo corto, porque en definitiva te terminas quedando sin salud, educación”, dijo.

Se quejó porque “agarraron la caja de una gran Argentina y comenzaron a regalar recursos y sumar planes”.

Pidió un gobierno Nacional que “distribuya adecuadamente los recursos” y que “reconozca lo que se le debe a los correntinos y que dejen de esquilmarlos”. “Queremos que nos paguen por la represa de Yacyretá que es de los correntinos y de Misiones, queremos que nos paguen Salto Grande como corresponde”, reclamó.

Aseguró que la Nación deja ahora el problema limítrofe con el Paraguay y aseguró “que las aguas que rodean a la Isla de Yacyretá son argentinas”.

“Tenemos que tener un gobierno que nos entienda, y que nos atienda”. Apeló a votar a Bullrich “para que venga a reparar tanto dolor que tenemos los argentinos”.

“Nunca vi tanta miseria y dolor en nuestra patria, desde 1983. Le tengo que decir que han fracasado Alberto Fernández y Cristina Fernández en el Gobierno y tenemos que decir que el Kirchnerismo se terminó definitivamente en la República Argentina y lo hicimos posible nosotros, todo juntos”, aseguró.

Aseguró que “hoy están quemando la patria por la candidatura de Sergio Massa”, pidió “responsabilidad y que no sigan pisoteando al país”. Aseguró que “ellos vienen simplemente a buscar un voto y no les importa mas nada. Vienen a dejarnos bombas, pero no importa, nosotros sabemos cómo levantarnos y tenemos que trabajar mucho. Decían que iban a hacer un gran gobierno, pero hicieron un gobierno pésimo con miseria y la inflación más grande de los últimos 30 años”.

En este marco, también apuntó contra el populismo de derecha, llamó a defender el estado, la educación y la salud pública. Apeló a “un cambio con fuerza, decencia, coraje y trabajo, con compromiso, con amor al prójimo, con valores y con sacrificio. Eso es lo que va a Patricia Bullrich como presidente de la Nación Argentina”.

Le aseguró a Bullrich que el equipo de intendentes de Corrientes, que todos los días da pelea y lucha, conforman un equipo con responsabilidad y experiencia “va a salir a pelear voto a voto, y explicar a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos en qué consiste la patria”.

Llamó a tener una Fuerza Armada y una Policía formada y entrenada para combatir el narcotráfico; defendió al campo, porque “Corrientes es el campo” y pidió apoyo para seguir industrializando la provincia.

“Nadie nos regaló nada a lo largo de estos 400 años, siempre el correntino tuvo que arremangarse y no tenemos problema de arremangarnos y pelear de nuevo”, dijo asegurando que el triunfo de Zdero en el Chaco, de Pullaro en Santa Fe devolvieron la esperanza para seguir construyendo una “Argentina más justa”.

Considero que para las elecciones del 22 de octubre hay que comprometerse porque “nos estamos jugando la patria. Hay dos caminos, el que te lleva a ningún lado o quién sabe a dónde, o un cambio seguro, ordenado, un cambio donde estemos todos incluidos y no tengamos que optar por la plata o el bienestar social. Queremos construir la patria que nos merecemos, vamos Patricia Bullrich, acá estamos los correntinos”, cerró.

Última batalla

Cerrando el acto, la candidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich en primer término ratificó su compromiso con el gobernador de Corrientes ante el reclamo por las regalías de Yacyretá y Salto Grande. "Quiero decirle a Gustavo Valdés que tengo muy en claro la deuda que la Nación tiene con Corrientes y merece un Gobierno nacional que le dé la oportunidad de demostrar lo que es" .

Defendió a la educación y a la salud pública y propuso una "Argentina ordenada".

Por último y en cuanto a las elecciones del 22 de octubre, Bullrich dijo que “estamos frente a la última batalla contra el Kirchnerismo, recordó los triunfos de JXC “en San Luis, San Juan, Chubut, Santa Fe y en el Chaco y el que se viene el domingo en Mendoza y el 22 de octubre en Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que es la guarida del kirchnerismo, donde también tenemos que ganar esa última batalla para la Argentina ordenada que necesitamos, es ahora y para siempre".