Los sub 14 y la política

La Argentina probablemente viva el momento político más disruptivo desde 1946, cuando el peronismo arrasó con el sistema preexistente articulado en torno a radicales y conservadores.

La figura de Javier Milei ha producido un impacto todavía difícil de dimensionar y las llamadas redes sociales son un ámbito central para ello.

A los pocos días de las PASO, pregunto a mi nieta mayor, de 13 años, qué dicen en el colegio respecto a la elección. Me responde que una mitad no tiene posición y la otra sí la tiene, y es a favor de Milei. Me da los argumentos: porque hay que cambiar, todo lo anterior ha fracasado. Lo conocen a través de TikTok, la red social preferida para lo que denomino los sub 14: los que todavía no son considerados adolescentes. Indago a otra nieta, de 11, sobre el mismo tema. Me ratifica la preferencia por el líder libertario, con un argumento más simple: “Porque es más divertido en TikTok”.

Los padres votaron por Patricia Bullrich. No hay influencia familiar. Busco constatar si se trata de casos aislados. Pregunto a un amigo más joven. Me dice que fue a votar con su hijo de 11 años. Al llegar, él le pregunta: “¿Por quién vas a votar?”. Mi amigo responde que por Patricia. Su hijo le dice: “No, papá, tenés que votar por Milei”, e insiste varias veces con ello. Sin hacer un estudio de campo, fui sumando casos en la misma línea.

Supuse que se trataba de un fenómeno que se daba específicamente en la clase media. Pero vi muy difundida en las redes sociales la imagen de un acto de Sergio Massa en el Gran Buenos Aires, que invita a subir al escenario a un chico de más o menos 10 años, hijo de un militante peronista, para preguntarle por quién votaría. La respuesta no se hizo esperar: “Por Milei”. Cabe recordar que en el conurbano bonaerense el candidato a presidente de La Libertad Avanza obtuvo el 26%.

No cabe duda de que la red TikTok, de origen chino –que viene preocupando a los servicios de inteligencia estadounidenses por los datos que podría estar obteniendo de la población adolescente e incluso infantil–, es la principal red de transmisión por la cual estaría transmitiéndose esta preferencia.

El dominio de Milei en las redes es abrumador. Un estudio de la consultora Adhoc, realizado después de las PASO sobre el tráfico de TikTok e Instagram, muestra que los reels de Massa acumularon 437 mil visitas en seis mediciones. Los de Larreta 505 mil, los de Bullrich algo más de un millón y los de Milei 10,3 millones. En TikTok Massa 162 mil, Bullrich 169 mil, Larreta 3.100.000 y Milei 19,9 millones.

En esa misma línea, un estudio de la consultora Dinamarca PR denominado Watch, que mide Facebook, Instagram, TikTok y X (ex Twitter), sostiene que después de las PASO, de acuerdo a la “actividad”, Milei tiene 42,62%, Bregman 20,33%, Massa 14,7%, Bullrich lo mismo y Schiaretti lo mismo. Por la “influencia”, Milei llega al 48,96%, Bullrich 26,49%, Massa 16,25%, Bregman 7,76% y Schiaretti 0,6%. Por el “potencial”, Milei encabeza con 71,75%, sigue Massa con 15,95%, Bullrich con 6,57% Bregman 5,75% y Schiaretti 0,37%.

Años atrás se reclamaba por el desinterés que mostraban los jóvenes hacia la política. Se veía dicha actitud como expresión de un individualismo egoísta, que algunos interpretaban a través de la “sociedad líquida” de Zygmunt Bauman. Otros veían el fenómeno de la globalización, que borraba fronteras, compromisos y pertenencias, como la causa predominante. La pérdida de entidad de la política era vista como otra explicación, al igual de la pérdida de poder del Estado para alcanzar el bienestar de las personas.

Los jóvenes muestran una tendencia muy definida en los que tienen entre 16 y 24 años –entre los 16 y 18 es voluntario–. El sondeo de la Consultora Tendencias, que se realiza en forma online, da cuenta de que el 53,5% está votando por Milei y en cambio en los mayores de 60 lo hace solo el 11,3%. Con Bullrich sucede exactamente lo contrario. En los de mayor edad, la vota el 45,2% y en los menores de 24, nada más que el 6,2%. Con Massa, el análisis etario resulta más equilibrado. En el segmento más joven vota por él el 21,5% y en los mayores de 60 el 28,1%.

Pero el fenómeno más significativo es el de los sub 14, que a través de las redes sociales, y especialmente de TikTok, están generando una opinión política propia que está comenzando a influir en sus mayores. No es tan raro escuchar frases como “mis hijos me están haciendo dudar sobre a quién votar”.

*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.