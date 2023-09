Soborno asistencial

No debe existir soborno más apetecible que cuando se emite dádivas a granel, porque un candidato, Ministro de Economía y aprendiz de Presidente tiene la duda que lo carcome, de poder llegar sin “cagazo” de última hora.

Porque siempre son generosos a la hora de repartir plata ajena, la nuestra, la del pueblo, que en forma discrecional va saliendo y saliendo mientras la maquinita aguante.

Es decir, especialmente cuando le vienen pisando los talones, porque en el término normal de 4 años no se hizo nada más importante que pelearse entre ellos mismos, mientras la Vice le reprendía al Presi por todas las cadenas posibles, amén de la nacional, luciéndonos como país incivilizado.

Se trataba de un escrache con muchas plataformas, con la fineza de arrimar imagen y sonido, lo que se dice una verdadera pinturita de despelote en el palacio, en auténticas clases de oratoria con vocabulario desmadrado pero que no dejaban dudas.

Pero convengamos, que hacer explotar una piñata repleta de “money” ya es malo para alentar el ejercicio electoral desde los bolsillos del estado, y mucho más aún, que no es justo porque al no ser los otros candidatos “becados” del poder no tienen con qué ser generosos ni sumar adeptos beneficiados en el reparto.

Es decir, la platita fresca de éste, le da un empujoncito extra sobre los otros que están “pasando la gorra”, desmarcándolo en forma “fullera” guarnecido con dinero extra que le da ser Gobierno.

Además, claro, lo ético poco importa, pero nos preguntamos cómo se desdobla el candidato de ser un Ministro con toda la inflación encima, diferenciándose consigo mismo, en el papel de aspirante a la Presidencia.

Hasta juega en la duplicidad inversa el propio carácter. Ya que está en juego dos roles totalmente opuestos. De derrotado el uno, a triunfador el otro, que es el mismo.

Sumado a una carrera tan desigual, por las dudas, ha comenzado la bronca en el gallinero de una despedida abrupta. Entonces, no conforme, por un lado Katopodis invita a un paro en defensa de la obra pública.

Por si fuera poco, tal vez dándole un poco de firmeza, lo insólito, el propio Presi, también agita el aire para que se milite por Massa, a través del paro creativamente inspirado por Katopodis.

Paralelamente se sabe, según el INDEX, que la inflación del mes de Agosto ha sido de: 12.4% . También trasciende, el proceder de quien no pierde tiempo, un candidato a Concejal de La Plata es sorprendido con 48 tarjetas de Débito, que le permite la sacrificada tarea de retirar diariamente plata ajena, pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.

Es tal el panorama, que las noticias se van superando unas con otras la gravedad de la sucesión de los hechos, que parece ser a propósito pero sin embargo ellos son los generadores.

“Massa reparte dinero que no es suyo”. “Milei pidió postergar el Presupuesto 2024 para que lo haga después de las elecciones”. “Según datos del encuestador Aurelio: “7 de cada 10 menores de edad de 20 años, votaron a Milei”. “Hubo misa de curas villeros en desagravio a las palabras de Milei proferidas contra el Papa Francisco.”

“El Gobierno envió a modo discrecional $9.000.000 a los piqueteros de Grabois y Pérsico, vinculado a dirigentes y punteros oficialistas y organizaciones ligadas al Ministerio de Desarrollo”.

“La Justicia de Estados Unidos ordenó pagar U$S 16.000.000 al Fondo Mulford, por expropiación de YPF.”

Otra parte de esta kermesse donde todos tiran al blanco: “Massa, anunció sorteos de autos y electrodomésticos para comerciantes y beneficiarios de la devolución del IVA.”

Por si fuera poco, hasta el magnate Elon Musk, se suma a esta suerte de participación colectiva: “...responsabilizó al Gobierno por los altos niveles de inflación.”

Pero volvamos al principio que ejerce el todo: Soborno, acto u objeto que incita a quien lo recibe la necesidad de complacer a quien lo da. Algunos sinónimos que lo catalogan: Cohecho, Coima, Mordida.

En el ámbito del Derecho es un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público. Es ofrecer algo a cambio de establecer un dominio corrupto.

Pero acá, es al revés pero lo mismo y más grave. Se trata de plata del estado conferido por la autoridad a potenciales votantes. Lo que la zanahoria al burro.

Es la compra de una idea política por sobre las otras. No se trata de hacer Patria, se trata de propender las malas costumbres y argucias, por encima del buen criterio y voluntad del ciudadano.

Uno se pregunta y no tiene respuestas valederas, porque recién ahora se les ocurrió sumar “platita fresca” cuando la inflación no deja vivir..? Pero se imagina: el poder mata, y regalar a diestra y siniestra, imprimiendo a lo loco, no es el camino.

Es la antesala de la debacle, sin importar el camino que va por delante, a ciegas, y en descontrol nunca imaginado.

Un “soborno asistencial”. Tirar por tierra la dignidad. Dejando escapar lo único que nos queda. Es como bien lo marca, Jorge Valdano, jugador mundialista del 86´, devenido periodista en España, cuya certeza no tiene dudas y se ajusta perfectamente a la incertidumbre desboscada.

“La gente sólo le tiene miedo a una cosa: a seguir igual que hasta ahora.”