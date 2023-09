El ginecólogo acusado de abuso pidió declarar antes de que se dicte sentencia

Con la declaración de la última testigo culminó la ronda de testimonios en el juicio contra el ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse acusado de abusar sexualmente de una paciente en su consultorio.

El próximo martes 3 de octubre desde las 9.30 de la mañana declarará el imputado que durante el debate y en toda la investigación del caso prefirió el silencio.

En tanto el TOP N°1 fijó el jueves 5 de octubre desde las 16 horas como fecha para los alegatos y veredicto.

El 26 de julio de este año inició el ciclo de audiencias en el juicio contra el ginecólogo Dahse con la declaración de la víctima que llevó alrededor de dos horas y media. En esa oportunidad el imputado se abstuvo.

En la siguiente jornada, realizada el 1 de agosto, aportaron su declaración un perito profesional y una persona que trabaja en el centro médico del ginecólogo. El 10 de agosto se realizó la tercera jornada de audiencias y declaró una psicóloga.

Para la jornada del miércoles 16 de agosto aportaron su declaración la madre y una amiga de la víctima. El juicio retomó sus audiencias el 30 de agosto con la declaración de dos testigos propuestos por la querella. El martes 12 de septiembre fueron tres los testigos propuestos por la defensa que declararon en el TOP N°1 y el jueves 14 de septiembre declararon dos de los tres testigos citados en el juicio. Ayer se culminó con la ronda de declaraciones, en este caso con la declaración de la última testigo propuesta por la defensa.

La causa

La causa llegó al Tribunal Penal N°1 – hoy Tribunal de Juicio- en marzo de 2023 y el Tribunal está presidido por la doctora Ana del Carmen Figueredo con la vocalía de los doctores Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín. El fiscal de juicio es el Fiscal Adjunto del Poder Judicial doctor Jorge Omar Semhan. El especialista en ginecología Gerardo Alejandro Dahse, de 58 años, enfrenta el proceso legal luego de que una paciente, de identidad reservada, lo denunciara en octubre de 2021 por haber atentado contra su integridad física y psicológica. No obstante, no fue la única acusación que recibió, debido a que desde que la denunciante hizo pública la situación en las redes sociales, se sumaron otras 22 mujeres que aseguraron haber sido violentadas por el profesional. De acuerdo a la acusación, el auditor de la Obra Social de la provincia (IOSCOR) podría ser sentenciado a cumplir una pena de 4 a 10 años tras las rejas según lo planteado por el artículo 119 del Código Penal. Aunque la posible condena no sería la adecuada para la abogada defensora Sofía Domínguez, quien señaló que “es abuso sexual gravemente ultrajante a una paciente de 20 años en una consulta profesional”, y agregó que pedirá la pena máxima, debido a que tendría las pruebas necesarias para demostrar que abusó de su clienta. (NG).