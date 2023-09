Una ex bailarina de Shakira denunció que la cantante le debe plata: “Nunca me pagó”

Luego que una ex empleada de Shakira la acusara de maltratar a su personal, ahora, una bailarina también sumó una nueva denuncia contra la cantante colombiana por deberle dinero, tras haber trabajado junto a ella durante 12 fechas. La artista, Jenny García, también aseguró que la intérprete tiene actitudes reprochables puertas adentro.

“No puedo decir nada de la señora porque yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó”, informó la mujer en diálogo con el influencer, La tía Sandra para luego añadir: “Hubiese trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas…”

Acto seguido, García remarcó: “Yo he trabajado con gente muy exitosa como El Buki (Marco Antonio Solís), Lupita D’Alessio, con Thalía, con artistas muy reconocidos, y todos eran de ‘chicos, gracias; chicos, bienvenidos; chicos, lo que sea’”. “Y ella no fue para decirnos un ‘gracias’, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario”, remarcó visiblemente enojada.

Lo cierto es que la situación no quedó ahí porque la bailarina fue por más y se animó a compartir una de las malas experiencias que vivió con Shakira: “Me sacó de mi camerino. Yo estaba en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se había roto, y fue como que nos sacaron los de seguridad, ella entró y salió”, relató.

“Ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen, chicas’. Aparte, yo les decía a los de seguridad ‘si quiere que no le hablemos no le vamos a hablar, pero déjennos pasar’. Imagínate, mi amiga en tanga y yo en chichis. Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo. Eso no es respeto”, concluyó.

Fuente: Pronto