Emmanuel habló en Gran Hermano sobre el abuso sexual que sufrió en su infancia

Semana a semana, el vínculo entre Emmanuel Vich y Joel Ojeda se vuelve más fuerte dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Tal es así que, a pesar de que el primero está casado, se especuló con que podría haber onda entre ellos.

Alejados del resto del grupo, ambos participantes conversaron en el parque y Joel le pidió a su compañero que le contara su historia. "Nací en Córdoba capital. Pasé una infancia que las cosas lindas que me acuerdo así de pequeño, a los tres, cuatro años, era que mi mamá me ponía Xuxa y me gustaba. Creo que a esa edad yo ya era gay. Después bueno, empezaron los conflictos", comenzó Emmanuel.

"¿Tenían problemas económicos?", preguntó su amigo. Abriendo su corazón, Vich dijo: "Todos los habidos y por haber. Comíamos lo que nos daba mi abuela. Y bueno, íbamos a la casa de un primo que abusaba de mí. Nunca dije nada. Después, a los nueve años, también me abusó otra persona".

Sorprendido, Joel le consultó: "¿Era de la familia también?" Luego de que Emmanuel contara que su abusador había sido un "amigo de la familia", explicó que nunca había hecho la denuncia.

"Antes no se hablaba de esas cosas. No me creían porque yo eso lo conté. No me creyeron, me dijeron: 'No, es imposible'. Y luego, cuando yo ya tenía 11 o 12 años, mis padres empiezan a separarse. No sé si se peleaban por mí, porque era gay. Ahí fue que me fui, bah me fueron. Onda, 'si no te gusta esto te vas'", recordó.

"Después de eso no tuviste más relación con tus viejos hasta cuándo", quiso saber Joel. "Fue de más grande, cuando me casé con Nico. Gracias a él mi vida fue cambiando. Me gustaría que mi mamá me dijera: 'Perdón, perdón porque sufriste todas esas cosas'. Me encantaría que eso pasara", concluyó con angustia Emmanuel.

Fuente: Pronto