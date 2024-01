Lotocki habló por primera vez desde la cárcel: “No soy un preso VIP”

El antes conocido como "el cirujano de las famosas", Aníbal Lotocki, habló por primera vez desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde el 18 de octubre, y elaboró una intrincada estrategia para intentar recuperar su libertad.

En una entrevista telefónica de 23 minutos con el programa Socios del Espectáculo este jueves, se defendió y aseguró: "No estaba en mis planes para nada estar preso". De hecho, se proyecta, a futuro, "en libertad".

"La Justicia tendrá que determinar si soy inocente. No tiene sentido que esté preso sin una condena. Es una exageración esta preventiva", afirmó Lotocki, quien declaró no tener privilegios.

"No soy ningún preso VIP. Estoy en el pabellón de mejor conducta. Están los 50 presos más amigables. La celda se cierra a la misma hora, las visitas también, la comida es la misma", enumeró.

"Pedí una computadora y me la negaron (para los cursos de psicología que cursa tras las rejas). Estamos en un lugar de mucho calor, las celdas son muy pequeñas, no corre nada de viento. Tengo transpiración excesiva, no me puedo hacer el tratamiento acá. El médico me indicó pedir un ventilador. El Servicio Penitenciario no me lo quiere dar. No tengo ningún beneficio, en absoluto", insistió.