Fernando Burlando, furioso por las declaraciones de Aníbal Lotocki

Fernando Burlando manifestó su enojo luego de la entrevista telefónica que le hizo el periodista Matías Vázquez para "Socios del Espectáculo" a Aníbal Lotocki quien se encuentra en prisión desde noviembre del 2023. En una larga charla que luego salió el "Socios del Espectáculo", el médico cirujano que fue denunciado por Silvina Luna, Mariano Caprarola y otros por el metacrilato que inyecto en su cuerpo, expresó que el no era el responsable de la muerte de sus clientes.

También dijo que ellos no eran victimas, si no que eran denunciantes y aclaró que el no tiene amigos políticos, haciendo hincapie a la declaración de Mariano Caprarola antes de morir y que si ben hay denuncias, que esperaba las pruebas correspondientes de los dichos.

Fernando Burlando hizo su descargo a través de su cuenta de instagram: "Los dichos de Lotoki espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión".

Y agregó: "Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. Tengo que repetir los motivos de su detención!?",

Fuente : Minuto uno