Desde Adecoagro afirmaron que la represa no se rompió

La empresa Adecoagro informó este sábado que la represa ubicada en la ciudad de Perugorría no se rompió. De esta forma salieron a desmentir una información que fue dada a conocer el viernes.

“La represa no se rompió y las defensas no cedieron”, señalaron a El Litoral desde la empresa. Las inundaciones río abajo fueron a causa de la lluvia y no por problemas con la infraestructura, dijeron.

“El vicegobernador Pedro Braillard Poccard se hizo presente en Paso Tala, una de las zonas en donde más daños registró la intensidad de las copiosas lluvias, encabezando un operativo conjunto con el municipio de Perugorría, en un lugar en que la situación se complicó al ceder la represa de la empresa Adecoagro”, fue el informe oficial que se difundió desde el Gobierno de Corrientes.

“Prácticamente tuvimos un diluvio. Un día cayeron 350 milímetros y después siguió lloviendo. Pero de ninguna manera la represa se rompió y no cedieron las defensas”, afirmaron desde la empresa.

La cantidad de agua acumulada en la cuenca provocó los inconvenientes río abajo. “Nosotros avisamos de lo que se estaba viviendo a la gente de paraje Paso Tala. Pusimos en alerta por la cantidad de agua que había y porque corría muy rápido, pero de ninguna manera hubo problemas con la represa”, afirmaron.

El paraje Paso Tala, en Perugorría, es uno de los lugares más afectados por las inundaciones. Además de la gente que debió ser evacuada, hay cientos de hectáreas bajo el agua.

Una de las tristes postales del lugar refleja la Escuela de la Familia Agrícola Peju Porá que está bajo agua. En ese lugar los propios docentes levantaron defensas que resultaron insuficientes. El establecimiento escolar se ubica en el paraje correntino Paso Tala, a 23 kilómetros de Perugorría y a 70 km de Goya.