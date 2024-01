Golpiza en un boliche: podrían acusar de tentativa de homicidio a tres mujeres

La fiscal Lucrecia Troia ordenó la inmediata detención de las tres jóvenes que golpearon brutalmente a Maira, la 19 años que sufrió graves lesiones al atacada en el interior de un boliche de la Costanera Sur durante los festejos de año nuevo.

Las agresoras que ya fueron identificadas gracias a la viralización de las imágenes por las redes sociales y el aporte de la comunidad virtual serán imputadas y deberán presentarse a declarar.

Por el momento la carátula de la causa es supuesta lesiones leves en riña, pero con el aporte de pruebas y el informe médico acerca de las lesiones que sufrió la víctima, las tres mujeres podrían ser acusadas de tentativa de homicidio.

"Tenemos datos de sus domicilios. Estamos esperando que se presenten o bien que la Policía las encuentre. Hasta el momento son tres las identificadas", dijo Troia en declaración a Radio Dos.

"En la madrugada del 1 de enero se armó una pelea de varias personas en el boliche Zavod, donde resultó herida una joven de 19 años, y se inició una investigación para revisar qué es lo que sucedió", explicó la fiscal.

"La joven radicó la denuncia, pero en un primer momento no sabía quiénes eran las personas agresoras, ella aportó datos que otras personas les acercaron, y creemos que ahora si ya están identificadas", precisó.

"Eran nombres que ella sacó de redes sociales, tuvimos que corroborar si eran así porque algunos nombres no eran reales, luego sí ya pudimos identificarlas para pedir al juez la detención de las jóvenes, y que él pueda ordenar esa medida. Hay que fundamentar con datos concretos para que el Juez ordene eso", explicó.

Asimismo de cuál es la calificación de la causa, la fiscal de investigación, detalló: "la calificación es lesiones leves. No fue "lesiones leves en riña", ya que eso significa que no se pudo identificar a las agresoras, que esto no sucedió en este caso"; y aclaró: "De acuerdo a lo que dice el médico forense que revisa a la víctima, él establece qué carácter de lesiones tiene, por eso se pone esta carátula. Fue una lesión superficial, y para que sea leve la curación no debe llevar más de 30 días; eso determinó el médico". La doctora Troia afirmó que "es una calificación totalmente provisoria, no contábamos con la declaración de la víctima ni con los videos, y es necesario poner una calificación, sino no puedo solicitar al juez ninguna medida, es muy posible que después cambie en el transcurso de la investigación la carátula, si es necesario".

“Tenemos datos de los domicilios de las agresoras, que están siendo verificados, estamos esperando que se presenten o bien que la Policía las encuentre".

“Estamos esperando que las personas se presenten para notificarle la imputación, y ahí sí seguir con la investigación".

"No hay que descartar que la calificación sea llevada a "lesiones graves en tentativa de homicidio", finalizó. (NG)