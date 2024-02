Martín Goerling: "Queremos buscar una solución conjunta para el sector yerbatero"

El senador nacional electo por Misiones de Juntos por el Cambio, Martín Goerling, se refirió a la situación actual del sector yerbatero de Misiones y la región en la que está incluída Corrientes. "Queremos sentanos todos en una mesa y buscar una solución conjunta", sostuvo al programa Hoja de Ruta.

El senador nacional se refirió a los conflictos que atraviesa el sector yerbatero por la regulación de precios y adelantó que busca "busca armar una mesa de diálogo entre Nación, los productores y las provincias de Corrientes y Misiones para que se discuta, se debate y se busque la mejor solución".

Sobre el nombre de la persona que debería estar al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que aún no fue oficializado mencionó que: "En principio el nombramiento hasta ahora no ha salido".

"Estuvo un secretario del Ministerio acá, Juan Pazlos, en la provincia de Misiones, reunido con los productores, con toda la cadena y con el INI, viendo el tema de primera mano. Acá hay una preocupación grande por la desregulación del precio, que deja afuera a un montón de pequeños productores de la provincia, teniendo que la realidad yerbatera de Misiones y Corrientes es totalmente distinta", explicó.

Cabe destacar que en esta reunión, Pazlos resaltó que no se nombrará a Daniel Notta, quien había sido anunciado por el Gobierno para estar al frente del instituto. Además, Goerling -a principios de mes- visitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel junto a un grupo de productores misioneros.

"Misiones tiene cerca de 16.000 pequeños productores de yerba y Corrientes tiene más industria. Entonces, siempre esa discusión dentro del INI se daba en la fijación de precios. Este decreto viene a desregular la actividad", aseguró.

"De todas formas, el secretario dejó en claro que todavía no está regulado ese decreto, con lo cual sigue vigente la regulación de precios. Lo que pedimos es que se sienten todos en una mesa a buscar una solución, no que venga una solución desde Buenos Aires sin consultar al sector y a la cadena, porque así las cosas no se van a dar bien. Cuando no hay consulta a los realmente interesados y lo que son partes de la cadena productiva, las disposiciones en Buenos Aires no funcionan, y eso es lo que yo estoy tratando de buscar", definió.

El funcionario también se refirió al estado de la ruta 14, que atraviesa ambas provincias, y dijo que: "La verdad que es preocupante. Ese periodo nosotros lo vamos a trabajar en conjunto con la provincia de Corrientes, esas son las deudas pendientes. Pero también creo que con la gran crisis económica en Argentina, eso en lo inmediato va a ser imposible abocarse del Estado".