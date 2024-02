Greve sufrió un accidente en la ruta y pide por una ley de sobrepaso al ciclista

Una desgracia con suerte. Así se puede sintetizar lo que vivió Cristina Greve el pasado 25 de enero en la ruta provincial Nº 43. Cuando entrenaba, la chocó un auto. Su bicicleta quedó abajo de un camión, totalmente destruida, y ella se recupera de un fuerte traumatismo en la cadera.

“Habitualmente entrenó en esa ruta. Pasando el control de Santa Ana, ya de vuelta para Corrientes, iba un camioncito de la municipalidad con un tractor adelante. Miré mi computadora e íbamos a 20 km/h. El auto que iba al lado mío se adelanta y pasa, Me asomé para pasar, hice el gesto con la mano que me iba a adelantar, pero cuando llegué a mitad del camión sentí el golpe de atrás, me pega con la puerta trasera, la bici se metió abajo del camión y yo caí en el asfalto”, relató la ciclista de 36 años.

“Íbamos todo en el mismo sentido. El conductor del auto me dijo que me vio y que me tocó bocina, pero hubiera sido más fácil que toque el freno en lugar de la bocina” se quejó la múltiple campeona argentina.

“Dentro mío, creo, que el conductor pensó que pasábamos los tres pero la realidad es que la ruta de Santa Ana es angosta y me tocó”, especuló en declaraciones que realizó a La Red Deportiva (FM La Red).

“Me trasladaron primero a la salita de Santa Ana y después me tuvieron que llevar a Corrientes porque se comenzó a inflamar la cadera, me dolía mucho, se me hizo un hematoma y tuve una inflamación importante que durante los primeros días no me dejó ni sentar por la presión que sentía”, afirmó.

“Uno siempre corre algún riesgo en la ruta, yo hace más de 20 años que entrenó en la ruta, porque me dedicó al ciclismo de pista y ruta precisamente. Por ahí no alcanza con la precaución que una toma”, sostuvo.

“Después de todo lo que pasó, el conductor del auto que me chocó no llamó para preguntar mi estado. Ahí se puede ver la empatía que hay por el otro, siempre se responsabiliza al más débil, que en este caso es el ciclista”, se lamentó.

“De este hecho ojalá que se pueda sacar algo positivo. Cuando pasan estas cosas, se nota la ausencia de la ley de sobrepaso al ciclista que ya existe en varias provincias. Tengo como objetivo comenzar a movilizar para lograrla en Corrientes, como mínimo se exige 1,5 metros para el sobrepaso lateral y la reducción de velocidad cuando hay ciclistas. Cuando te pasan muy cerca, te desestabilizan y se pueden generar accidentes”, comentó.

“El respeto por el ciclista se ve en muchos lados, pero en Corrientes se nota mucho la falta de respeto hacia el ciclista en las rutas. En muchas provincias, ya está la ley de sobrepaso al ciclista, en cambio en otras, como en Corrientes, debemos luchar por lograrla. Ahora estoy comprometida con este objetivo porque en la provincia hay muchos ciclistas por las diferentes rutas”, afirmó.

Greve publicó en sus redes sociales un sus redes sociales un video donde muestra diferentes momentos de su rehabilitación con un texto que explica lo que sucedió.

“Leí comentarios, de gente ajena al ciclismo, que dicen que me joda por andar en la ruta y dicen que los ciclistas no tienen andar en esos lugares, cuando la realidad es que los ciclistas tenemos permitido pedalear en las rutas, lo que no se puede es andar por autopistas o en las autovía donde no se permite la tracción a sangre”, aclaró.

“Hay que concientizar a la gente sobre la seguridad vial. Es cierto que hay ciclistas que no respetan los semáforos o van en contramano y generan el reclamo de la gente, pero todos nos debemos responsabilizar por la seguridad vial y respetar las normas que están para todos”, dijo.

“Como ciclista profesional trato de respetar al otro y también de concientizar. Tengo mi hijo que está comenzando a entrenar y siempre le recalcó esto, el respeto al otro, y a todas las normas de tránsito para que podemos transitar con mayor seguridad”, comentó.

Después puso como ejemplo. “Si voy manejando un vehículo en la ruta y veo un auto, reduzco la velocidad y espero el turno para poder pasar. Lo mismo tiene que suceder con el ciclista. La bici es un medio de movilidad y todos los conductores deberían reducir la velocidad y tomarse el tiempo para poder pasar”.

“Entiendo que podemos ser un poco molestos para el común de la gente que desconoce, pero pregunto, ¿por qué se respeta a un auto o a un camión, que son de mayor porte, y no se puede respetar a un ciclista?. Creo que no es tan complicado. Si bajas la velocidad te podes demorar 30 segundos o un minuto, si enarco eso significa que a nosotros nos salvan la vida”, sostuvo.

“Este hombre que me causó el accidente, si esperaba 30 segundos, o tocaba el freno en lugar de la bocina, hoy yo seguiría trabajando con mis objetivos deportivos y él podría estar tranquilo en su casa, de hecho lo está porque nunca se comunicó conmigo después del accidente”, reclamó.

La rehabilitación

Este jueves se cumplieron tres semanas desde el accidente y todavía Cristina Greve no puede retomar su vida normal y mucho menos continuar con su preparación rumbo a los Panamericanos de ciclismo que se desarrollarán en Los Ángeles, Estados Unidos, que se desarrollarán del 5 al 7 de abril.

“No se cuanto tiempo más tendré de recuperación. Todavía sigo con la inflamación en la cadera, sigo con dolor y no puedo caminar bien. Soy mamá y hoy no puedo bañar a mi hijo más chico porque no me puedo agachar y no puedo hacer muchas otras cosas en la casa”, contó.

“Hay que esperar más tiempo para la recuperación total. En su momento se analizó algún procedimiento en la zona pero decidí seguir con la planificación original aunque se demore un poco más. Estoy pedaleando en una bici fija, continúo con la rehabilitación kinesiología y realizó trabajos en el tren superior. Confío que esté bien lo más pronto posible”, se esperanzó.

Esta contingencia llegó en plena preparación para representar una vez más al país en una competencia internacional. “Mi objetivo en el corto plazo sigue siendo el mismo. Espero poder volver a entrenar con normalidad pronto y después será el entrenador nacional si me ve en condiciones de ir al Panamericano”.

El accidente también le hizo perder su bicicleta. “La bici que se destruyó es con la que competía. Se rompieron todos los elementos, incluida la computadora que se lleva para controlar. La bici era del equipo (Rower Argentina), no tenía ni seis meses. Ahora me están preparando otra, mientras veo como se devuelve la anterior”.

“Lo peor ya pasó, ahora queda seguir luchando y recuperándome para poder trabajar con normalidad”, relató Greve que está radicada en Bell Ville, Córdoba.

“Hace 13 años me fui de Corrientes pero sigo siendo orgullosamente correntina y por eso representó a la provincia en los Campeonatos Argentinos”, culminó.