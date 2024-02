Milei viajará a EEUU para un acto con Donald Trump

El presidente Javier Milei tiene decidido terminar con los fondos fiduciarios, la razón por la cual la Ley Ómnibus no recibió el apoyo que el Gobierno esperaba y por lo cual el oficialismo decidió retirar el paquete de reformas del Congreso, pero primero tiene pensado enfocarse en lo que él mismo denomina “la batalla cultural” y participar de una serie de eventos en la Argentina y los Estados Unidos.

En primer lugar, el próximo lunes el mandatario nacional viajará a la ciudad de Corrientes para asistir a los festejos por el décimo aniversario de la Fundación Club de la Libertad, que se realizará en el salón Espacio Andes, ubicado sobre la avenida Maipú al 3840.

El jefe de Estado será el principal orador de la jornada, que comenzará a las 19:00, aunque tiene previsto hablar una hora más tarde, luego del discurso de Alberto Medina Méndez, titular de la fundación, y de Alberto Benegas Lynch hijo, que expondrá por videoconferencia.

Milei volará a la capital correntina en un avión de línea y por el momento no estaba programado que vaya a mantener un encuentro con el gobernador local, Gustavo Valdés, aunque tampoco se descartaba que vaya a haber una foto con el radical.

Luego del acto, el Presidente volverá a Buenos Aires y el viernes, luego de recibir al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, partirá rumbo a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde también hablará Donald Trump, aunque no coincidirán. “En el último día (del evento) el presidente Donald Trump expone a las 11 de la mañana y yo expongo a las 3 de la tarde. Trump expone y se va a North Caroline, porque tiene una elección. Y como yo voy en avión de línea, llego en un horario muy cercano al que él está exponiendo. Y como tengo que ir al hotel, cambiarme, etc, no llego, no dan los tiempos”, explicó Milei.