"Jamás la vi tan radiante", la emoción de Manzana tras la visita de su novia

Las emociones están a flor de piel dentro de la casa de Gran Hermano y, más aún, cuando se trata de romper apenas el aislamiento recibiendo a alguien del exterior. En esta nueva edición del "Congelados" -la dinámica que pone a prueba a los jugadores- Federico, más conocido como 'Manzana', recibió la visita de Luciana, su novia.

La joven ingresó a la casa más famosa del país, saludó a todos y no escatimó en besos para Big Apple, generando sonrisas en sus compañeros que, al igual que él, no podían moverse. Por supuesto, el tierno momento trascendió en las redes sociales causando todo tipo de comentarios, pero lo cierto es que para Federico fue un momento por demás especial: "Jamás la he visto tan radiante", atinó a decir mientras el resto de los jugadores lo abrazaba y le bromeaban por el "exceso" de besos de Luciana.

Fuente: Minuto uno