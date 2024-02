Playa del Carmen: odisea de las familias de las víctimas para repatriar los cuerpos

El trágico accidente ocurrido este domingo en Playa del Carmen y en el que murieron cinco argetninos, conmocionó a sus familiares y amigos, quienes ahora deben conseguir altísimas sumas de dinero para poder repatriar los restos de las víctimas. Para poder hacerlo, algunas familias lanzaron colectas pidiendo ayuda a la comunidad.

Uno de los casos es el de los amigos de Maximiliano Laviano, uno de los jóvenes que murieron en el accidente. Según trascendió, la madre y la hermana de Maximiliano están en Playa del Carmen haciendo trámites. Sin embargo, según avisaron por redes sociales sus amigos, la familia dio a conocer los datos para recibir donaciones y así poder hacer frente a la repatriación de los restos del joven.

Según trascendió en redes sociales, el monto necesario para traer a territorio argentino los cuerpos de las víctimas sería, aproximadamente, de ocho mil dólares por víctima.

Este lunes Laura Careri, madre de uno de los fallecidos en el siniestro vial de México, Nahuel López, se dirigió hacia las oficinas de Cancillería en Buenos Aires. Le dieron una lista con funerarias de la zona de Playa del Carmen para que pudieran velar a su hijo.

“De 4.500 a 8.000 dólares nos presupuestaron las distintas funerarias para poder velar el cuerpo y luego traerlo hacia aquí, conmigo”, inidcó Laura a Clarín.

“Desde Cancillería, esa fue toda la ayuda que recibimos. No hay ley que ampare a las familias en estos casos en que se piden repatriaciones, y todas los costos y logística deben ser asumidos por los propios familiares. Me pregunto por qué en el caso de personas presas el Estado asume todos los costos de las extradiciones, pero no aporta una solución en casos como éste”, añadió.

La hermana de Nahuel López, otro de los argentinos muertos en México, relató en una entrevista televisiva la agonía que están atravesando para poder darles un descanso en paz a sus familiares.

“Nos pidieron 8.000 dólares de la funeraria de México, la cancillería argentina dijo que no hay una ley que nos ampare para esto, por lo que pedimos ayuda, son 5 en total y me imagino el dolor que también viven las familias de los otros que murieron junto a mi hermano”, indicó la joven, que también brindó los datos de la colecta iniciada para poder repatriar los restos de Nahuel.

Otro de los casos es el de Vanesa Paola Silvia Díaz, también fallecida en el accidente. Sus amigos y familiares también dieron a conocer datos bancarios pidiendo ayuda para poder traer a la Argentina sus restos.