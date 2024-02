Malvinas argentinas

La canciller Diana Mondino hizo este martes una tácita reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas al afirmar que el Gobierno "valora el gesto" de su par británico, David Cameron, que "incluye a la Argentina en su visita a la región" y anunció que espera "poder recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires".

En tanto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, no opinó sobre el viaje del canciller inglés al señalar que era "agenda de otros países" pero sostuvo que desde el Gobierno nacional "reafirmamos nuestros derechos de soberanía en las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo".

La afirmación de la ministra de Relaciones Exteriores se contrapone al tono adoptado de gobernadores y parlamentarios que repudiaron la llegada a Puerto Argentino del funcionario británico.

Pese a que desde 1965 en la "Cuestión Malvinas" la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que ante la disputa de soberanía pendiente sobre el archipiélago no se aplica el principio de libre determinación de los pueblos, el ex primer ministro inglés afirmó que las islas que seguirán bajo administración del Reino Unido "mucho tiempo, posiblemente para siempre". Si bien la Cancillería argentina decidió no emitir comunicado oficial sobre el tema, la canciller utilizó su cuenta en la red social X para referirse a la situación.