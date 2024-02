Almirón: “Si respetamos el DNU, que es constitucional, vamos a salir adelante”

Se constituyó ayer la comisión bicameral que analizará la validez del mega DNU que desregula la economía, reforma el Estado y modifica el régimen laboral, un capítulo que aún está frenado en la Justicia. En este marco, el legislador por Corrientes de la LLA Lisandro Almirón brindó detalles sobre la sesión y criticó a la oposición. Aseguró que “el DNU está conforme a derecho, si respetamos eso, los Argentinos vamos a encontrar el camino para salir adelante”.

“Hoy se constituyó la Bicameral de Trámite Legislativo (donde estarán los DNU). Junto a Oscar Zago

En representación del Bloque, elegimos como Presidente al Senador por La Rioja de LLA, Carlos Pagotto”, publicó en su cuenta X, el legislador correntino de LLA tras la sesión de más de dos horas donde no faltaron los cruces y las chicanas.

“La comisión funcionará todos los jueves. En dicha votación, el candidato de LLA obtuvo 10 votos afirmativos provenientes de LLA, PRO, UCR, Hacemos y Bloques Provinciales del Senado”, informó.

La bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar y que el DNU vaya al recinto. La diferencia entre llevar el DNU 70 con o sin dictamen de comisión es el número que hace falta para aprobarlo o rechazarlo. Con dictamen de comisión sólo hace falta la mitad más uno de los senadores -38 votos- pero si se trata sobre tablas hace falta el voto de los dos tercios. En ese caso, se necesitaría la voluntad unificada de 48 legisladores.

Constitucionalidad

Pero en la antesala de la conformación de la comisión bicameral, Almirón criticó a la oposición y desdramatizó los dichos de Milei sobre el Congreso. “Hay cosas que no son titulares de los diarios, silencios y acuerdos silenciosos que no tienen que ver con lo que se dice”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Consultado sobre el futuro del DNU, el legislador por Corrientes dijo que “la oposición tiene más de 10 DNUs que nunca fueron tratados, ni por una comisión bicameral, ni por la cámara de diputados”. “Dicen una cosa cuando gobierna y cuando deja de gobernar se convierte en la Patria Piquetera cortadora de calles y propiciadora de obstrucciones al funcionamiento de las instituciones”, chicaneó.

“Respecto a la constitucionalidad, nosotros tenemos que evaluar si hay necesidad y urgencia, para eso creo que están dadas las condiciones para debatir cualquier aspecto de la norma y cualquier aspecto respecto a su raigambre constitucional. Entiendo que el DNU está conforme a derecho, con los plazos que establece la Constitución, con los elementos que requiere: decreto, el pase por el jefe de gabinete, el pase por la comisión, elegir un presidente, un vicepresidente y secretario, constituir los bloques e integrantes, tomar esas decisiones y empezar a generar un orden de tratamiento y de prioridades”, continuó.

Acusó a la oposición de “estar todo el día mintiendo para ver si de repetir tanto una mentira termina siendo verdad”. “No es inconstitucional la norma, la norma está vigente desde el 29 de diciembre del 2023, ya tiene efectos ejecutorios. Si respetamos eso, los Argentinos vamos a encontrar el camino para salir adelante”, remarcó.

Sobre si fueron una falta de respeto las declaraciones del Presidente de la Nación Javier Milei, quien durante su visita a Corrientes dijo que “el Congreso era un “nido de ratas” expresó “yo realizo mi tarea como legislador. El Presidente llegó al poder de una forma, entablando una empatía con determinado sector, ese 56% de los argentinos, que lo escucha y lo interpreta de otra manera. Yo no me hago cargo porque no me siento comprendido en esa premisa. Entiendo que el Presidente tiene un lenguaje muy particular de pensamiento lateral y que va dirigido a un determinado grupo de legisladores, y al que le quepa el sayo sabe a quién se refiere”.

“Muchas veces lo que hay detrás de escena gravita mucho más en la manera de tomar decisiones que las cosas que se dicen. Muchas veces son esas cosas las que hacen que los acuerdos no se lleven adelante. A veces los que parecen víctimas no son tan víctimas, y quienes pareciera que están diciendo cosas son las víctimas. Yo por eso soy cuidadoso y respetuoso, al que le quepa el sayo que se haga cargo y que lo plantee siempre con la mejor predisposición y para salir adelante”, dijo sobre los efectos de este tipo de declaraciones en el marco de la convivencia en el Congreso.

“Tenemos una Argentina que necesita celeridad, por eso la necesidad y urgencia. Si va corriendo el cronómetro y te quedás quieto, el te quiero ayudar queda en una expresión de deseo, y me parece que no querés ayudar tanto, porque sino estaríamos todos en ese concepto de necesidad y urgencia. No es todo lo que parece. Nosotros nos dejamos ayudar, pero tengamos en cuenta los plazos, la necesidad y la urgencia”, cerró.

Miradas

También en la antesala a la sesión, el Senador por Corrientes Camau Espínola de Unidad Federal (ex Frente de Todos), integrante de la Comisión Bicameral, se refirió al tratamiento del DNU y en diálogo con Radio Sudamericana remarcó “es importante escuchar al Gobierno y quienes lo han escrito para entender la mirada, estamos en una situación en la que tenemos un Presidente que lo que menos busca es diálogo, consenso al contrario está constantemente agraviando y buscando confrontación lo cual no es bueno la coyuntura que estamos viviendo y para mi escuchar a los funcionarios es importante”, expresó.

“Me parece que es importante que de una vez por todas se trate el DNU, se debata y se encuentre una solución. Que se entienda que un DNU es una emergencia, es un mecanismo que tiene el Presidente para en determinadas cuestiones o situaciones pueda utilizar una emergencia”, continuó.

“Hay extremos desde el Gobierno, que plantea o todo o nada y desde la oposición también hay una extremos y estamos lo que entendemos que se necesita consenso para salir adelante, hay cosas del DNU que puedo estar totalmente de acuerdo y hay cosas con las que no estoy para nada de acuerdo por ejemplo el sistema de privatización que a través de este DNU, pretende el Gobierno tener un cheque en blanco y la posibilidad de privatizar las empresas del Estado”, explicó.

“No puedo darle a un nuevo gobierno, que todavía no nos explica hacia dónde va y qué quiere hacer un cheque en blanco con cuestiones que son claramente de todos los argentinos, que son las empresas del Estado”.