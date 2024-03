Estudiantes protestaron por mejoras edilicias en dos escuelas de Corrientes

Sin luz, con carteles y aplausos, estudiantes de la escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol”, y el colegio Nacional “General San Martín”, organizaron una manifestación que se desarrolló durante toda la mañana de ayer, para reclamar por mejoras edilicias en las centenarias instituciones. Desde la subsecretaría de infraestructura escolar, indicaron a El Litoral que están trabajando y que para este lunes tendrán energía eléctrica estable.

Cuando los estudiantes ingresaron a la escuela Normal, la electricidad estaba cortada, como sucedió días anteriores con los bajones de luz. No era un día normal de clases, se habían organizado para reclamar por mejores condiciones en el lugar al que van a estudiar durante 7 horas.

“Quizá si nosotros no nos quejábamos no hacían nada, recién ahora están por arreglar. No teníamos agua que es algo esencial, entendemos que no todas las escuelas tienen aire, pero mínimo que arreglen los ventiladores”, señaló a El Litoral, un estudiante que asiste a la escuela Normal.

Los alumnos coparon las calles, veredas y pasillos de las dos instituciones educativas. La protesta se realizó durante la mañana, y varios jóvenes se descompensaron por las altas temperaturas. Mientras que por la tarde se suspendieron las clases, para realizar refacciones de electricidad y agua, según especificaron desde la escuela Normal.

Sin ponerse de acuerdo entre los estudiantes de la escuela Normal y la Escuela Nacional, el día elegido fue este viernes 15. Los jóvenes se movilizaron para servicios vitales como el agua potable y energía eléctrica para encender aires acondicionados.

“No sabíamos que los chicos de la escuela nacional estaban pasando por lo mismo que nosotros. En estos días de calor, sufrimos varios apagones. Hoy (por ayer) nos cortaron la luz desde las 8 hasta las 11”, indicó otro estudiante a este medio.

Otro de los estudiantes contó a El Litoral que: “En mi curso entraron y nos dijeron vayan a buscar cartones de la cantina, córtenlos de la forma de la ventana y arreglen ustedes. Nos hicieron hacer eso aún sabiendo que no andaban los aires. Hicimos el trabajo que tenían que hacer la escuela.”

En la escuela Normal, las ventanas están rotas, en la mayoría de las aulas las aberturas no poseen vidrios, hecho que permite el libre acceso de las palomas que invaden el curso. Lo cual pone en riesgo la salud de los estudiantes ya que las aves dejan nidos y ácaros en cualquier parte.

Las soluciones comenzaron a llegar

El subsecretario de infraestructura escolar, Emilio Bread, señaló a El Litoral que: “Para el lunes va a estar con energía eléctrica la Normal, a través de una conexión directa. Por lo que ya van a poder prender los aires”.

Consultado por las soluciones a la problemática que afecta a los estudiantes, Emilio Bread, subsecretario de infraestructura escolar, señaló a El Litoral, que: “Se viene realizando desde el año pasado la sustitución total del cableado, alimentación e iluminación de ambos colegios. Estamos trabajando con DPEC para suministrar energía en cantidad suficiente”.

Las obras de mejoras edilicias se trasladan al cableado por fuera de la institución educativa. “Es más complejo, no son solo obras dentro de las escuelas, sino que también es la red pública”, explicó a este medio Emilio Bread.

Por su parte los estudiantes, esperaran a que las mejores se concreten para el próximo lunes en pos de poder estudiar de manera más amena.

