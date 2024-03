En defensa de Milei, Bullrich se diferenció de Victoria Villarruel

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a marcar sus diferenciasncon Victoria Villarruel y le pidió a la vicepresidenta tratar a Javier Milei "com la investidura que tiene", en relación al término "jamoncito" que había utilizado la titular del Senado para referirse a que el presidente estaba entre ella y su hermana Karina.

El pasado jueves, en una entrevista, Villarruel reivindicó tener una personalidad fuerte, al igual que la hermana del mandatario, y marcó así que la relación entre ellas fluye pero no sin rispideces.

"Javier está en el medio, pobre jamoncito", dijo la vice, con una manera al menos peculiar de referirse al mandatario y el rol que ejerce como mediador en la relación entre dos de las mujeres fuertes de su Gobierno.

Este sábado, la ministra de Seguridad se distanció de aquella definición: "No es que no me gustó, pero al presidente hay que tratarlo con la investidura que tiene".

"Yo no me quiero meter en las palabras que dice la vicepresidenta, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Ella tiene personalidad, presencia, e ideas claras. No es mi objetivo ningún tipo de discusión con la vicepresidenta respecto de estos temas. Sí aquellos que hacen hacia donde va la seguridad y las amenazas que tiene la Argentina con el terrorismo", agregó la ministra en radio Mitre.

Así repitió uno de los contrapuntos que tuvo en las últimas horas con Villarruel sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico o, como la misma ministra se encargó de diferenciar, el narcoterrorismo.

Sobre el final de la entrevista, el periodista Marcelo Bonelli retomó una idea que la propia Bullrich sugirió el viernes: debatir con la vicepresidenta sobre las Fuerzas Armadas, ya sea su papel en la lucha contra el terrorismo en la década de 1970 o qué rol podría desempeñar en el combate al narcotráfico.

Ante la invitación formal del periodista, la ministra intentó salir con elegancia y prefirió deslindar responsabilidades hacia un compañero de Gabinete.

"Lo tiene que hacer el ministro de Defensa (Luis Petri), no yo. Pero no es debatir públicamente, debatiremos en el Congreso", indicó Bullrich, entre risueña e incómoda por la invitación a discutir ideas con la vice en la tele.

En la previa del 24 de marzo, Día de la Memoria, Patricia Bullrich acusó duramente el al kirchnerismo de apropiarse de la marcha y "deformar" los derechos humanos.

"¿Qué pasa si yo voy una marcha del 24 de marzo? Me matan. Porque lo han convertido en una daga contra el que piensa distinto. Fue utilizado por el kirchnerismo para dar discusiones tontas. Hubo una utilización política y economía de los derechos humanos", lanzó la ministra.