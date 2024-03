Flor Vigna, contundente sobre la posibilidad de una reconciliación con Luciano Castro

Flor Vigna fue contundente en una entrevista con Socios del Espectáculo al hablar de la posibilidad de una reconciliación con Luciano Castro tras la separación definitiva.

“¿Crees que se puede llegar a dar una reconciliación?”, le preguntó el cronista a la bailarina, quien contestó tajante: “Yo creo que no y eso un poco lo explico en mi canción”.

“Creo que a veces uno es débil y cuando terminas bien es peor, pero nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es no estar juntos”, cerró.

FLOR VIGNA CONTÓ SI TIENE DIÁLOGO CON LUCIANO CASTRO

Flor Vigna habló de su presente tras la separación definitiva de Luciano Castro y en diálogo con el programa de eltrece contó si siguen teniendo vínculo o no.

“En lo personal estoy bien, como cualquier persona que se separa que su mundo empieza de vuelta y sos vos el dueño de resignificarlo. Con Lucho hablamos y está todo bien”, sentenció.

(Fuente: Ciudad Magazine)