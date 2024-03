Gran Hermano: la frase de Martín Ku que enojó a Lisandro

Las estrategias de Martín Ku dentro de la casa de Gran Hermano equiparan el nivel de las de Furia. Entre ambos se convirtieron, en esta nueva edición del reality de Telefe, en dos de los mejores jugadores. Es por eso que, cuando uno realiza una buena jugada, no dudan en hacérselo saber al otro y, ahora, "el chino" quedó sorprendido por el nivel estratégico de Furia.

Aún así, la interacción que se generó entre Martín Ku y Furia se dio en base a la eliminación de Lisandro Navarro, quien ya es el participante número doce fuera del juego. Es por eso que, la frase de uno de los miembros de "los Bros" hizo enojar a quien ya está fuera de juego. En esta ocasión, luego de la expulsión de Licha, el chino no dudó en felicitar a Juliana.

Qué dijo Martín Ku que enojó a Lisandro

“Bien jugado”, le lanzó en medio de la mesa donde estaban ella, Catalina, Isabel y Rosina a lo que la instructora de combate respondió: “No fui yo, fue Nico”, teniendo en cuenta que Nicolás, como líder de la semana, salvó a Bautista y no a Lisandro. Esta conversación generó dudas en Rosina, quien preguntó a Martín por qué felicitó a su contrincante. “Me llama la atención que se haya ido tu amigo y le digas: ‘bien jugado’”, destacó la uruguaya.

Por esto, Ku sentenció: “Porque entiendo que es un juego, yo no me tomo las cosas personales”, por su parte, Rosina volvió al ataque: “Si me sacan a Zoe, ni en pedo le digo: ‘bien jugado’”, y Martín le disparó: “Porque vos no jugas con estrategia, yo juego con estrategia y con corazón. No sobrepiensen las cosas”.

Ante esto, Licha, quien vio la conversación de la fuera, brindó su opinión en A la Barbarossa: "Al principio fue un baldazo de agua fría pero sinceramente, me niego a pensar que eso haya sido una felicitación por sacarme, como si se hubiera puesto contento. Creo que lo dijo por la jugada, que fue excelente".

Fuente: Minuto uno