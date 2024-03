Se supo cuál fue el acuerdo entre Agostina y Gran Hermano para dejar la casa pacíficamente

Luego de que Santiago del Moro anunciara la eliminación de Lisandro por decisión del público, Agostina Spinelli le expresó el deseo de abandonar la casa, producto de las amenazas que sufrió por parte de Furia. En esta sintonía, hubo una dura negociación entre la jugadora y la producción para que la situación no termine en la justicia con una denuncia penal.

Tras una larga charla con el psicólogo, la jugadora no cambió su postura y abandonó la casa con deseos de hacer una denuncia penal producto de las amenazas recibidas por parte de Juliana. Esto fue comentado por Ángel de Brito, quien brindó detalles al respecto.

"Agostina radicará la denuncia policial por amenazas de muerte contra Furia", comentó el conductor de LAM ante la decisión que había tomado Agostina contra Furia. Por supuesto que esto iba a provocar un gran escándalo y también un gran problema al programa, por lo que la producción comenzó a negociar para evitar este accionar.

En este sentido Yanina Latorre comentó detalles de las charlas entre la jugadora y la producción: "Te cuento, hay una negociación. Agostina, el día que salió de la casa, fue a denunciar derecho, a la comisaría". Por lo que De Brito agregó: “Quiso denunciar y la convencieron de que no, como yo dije".

"La denuncia estuvo escrita, nunca se subió. Para que la denuncia sea efectiva se tiene que subir. Ella estaba con la producción que todavía la acompaña, porque la llevan a un hotel. A partir de ahí se empezaron a juntar con ella y a pedirle que por favor no denuncie. Ella quería denunciar", aseguró Yanina Latorre sobre el accionar de Agostina contra Furia.

Por su parte, Ángel de Brito bancó la postura de Gran Hermano: "Lo entiendo también de parte de la producción, obviamente tiene que cuidar el producto". A lo que Latorre opinó: "Claro, si hay una denuncia porque te quisieron matar adentro de la casa, la protagonista del reality (por Furia), que es la mina más importante que tienen".

Por lo que finalmente la producción de Gran Hermano terminó llegando a un acuerdo con Agostina. "La convencieron, estuvo dos días negociando. Parte de la negociación fue, 'yo no denuncio', levantó la denuncia que dejó escrita en la comisaría, con la condición de que 'no me pregunten nada' y el operativo limpieza", reveló, haciendo alusión a lo que fueron sus dichos sobre la AMIA y otras cuestiones.

Fuente: Pronto