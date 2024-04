Taraguy se hizo fuerte como visitante y se quedó con el clásico

El primer clásico correntino del Regional NEA 2024 de rugby quedó en poder de Taraguy que superó como visitante a Aranduroga 15 a 11 y quedó como único líder en la zona B.

Los protagonistas tomaron muchos recaudos en el partido que se jugó este sábado y por el trámite fue discreto, aunque la emoción de todo clásico y la paridad en el marcador contribuyeron a mantener la expectativa hasta el minuto final.

Taraguy golpeó en el inicio del partido y aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo que en el primer tiempo para sacar una diferencia que fue decisiva para el desenlace.

El conjunto local se mostró muy impreciso en el juego de manos, tuvo problemas en la recepción de las pelotas a cargar y careció de definición para intentar dar vuelta el marcador.

En el arranque del encuentro, a los tres minutos, Taraguy sorprendió con una de las mejores jugadas en ofensiva de la tarde. El ataque fue profundo con los delanteros, hubo cambios de dirección para seguir avanzando hasta que la pelota llegó a Santiago Meabe, en la punta derecha, con superioridad numérica, para apoyar el try.

La conversión de Ignacio Meabe puso el marcador 7 a 0 a favor de la visita, pero rápidamente,a los 9, contestó el local con un penal de Enzo González.

Las falta de precisión en los pases y las infracciones fueron una constante en los cuarenta minutos iniciales. En ese contexto, Aranduroga tuvo un penal frente a los palos pero decidió jugar un scrum y terminó perdiendo la pelota.

La visita tuvo pocas opciones para aumentar el marcador. Ignacio Meabe falló un penal y un drop, sin embargo a los 31 minutos aprovechó un error defensivo de Aranduroga para llegar al segundo try.

La pelota a cargar encontró sin una buena cobertura del equipo Cebra, el pique favoreció a Rafael Rosco que le ganó en velocidad a un rival, con el pie puso la pelota en el ingoal y apoyó el try.

A los 6 minutos del complemento, Ignacio Meabe sumó un nuevo penal y dejó en 12 la ventaja a favor de Taraguy.

Desde ese momento, Aranduroga tuvo la posesión de la pelota, intentó atacar haciendo llegar la pelota a las puntas, pero los errores propios y la buena defensa del Cuervo le impidieron llegar a la zona de anotación.

Enzo González convirtió un penal a los 11 minutos y recién a los 34, el local apoyó su único try.

El ataque comenzó en la mitad de la cancha, con el juego de manos y un par de salteos, la pelota llegó a Lucas Cerain que pudo anotar pese a que recibió un tackle en el momento de zambullirse en el ingoal.

En la recta final, los dos equipos utilizaron el pie con objetivos diferentes. Aranduroga para intentar atacar y Taraguy lo hizo para defenderse. Faltó presión por parte de los dos equipos y el marcador ya no se modificó.

Puntero

Con la victoria frente a su clásico rival, Taraguy quedó al tope de las posiciones de la zona B con 9 puntos, Aranduroga quedó con 6.

Capri que le ganó como visitante a San José de Paraguay 30 a 23 escaló al tercer lugar con 4 puntos, los mismos que tiene Aguará que quedó libre. El equipo paraguayo cierra las posiciones con 1.

En la próxima fecha, la cuarta, Taraguy recibirá a San José y Capri hará lo propio con Aguará. Quedará libre Aranduroga.

Síntesis

Aranduroga 11: Rogelio Casco, Facundo Morel y Luciano Báez; Melitón Gieco y Francisco Cadenas; Luciano Rey, Joaquín Vernengo y Juan Cruz De Marchi; Maximiliano García y Enzo González, Ignacio Romero Artaza, César Jara, Ignacio Ódena, Luciano Páparo y Lucas Cerain. Ent: Mario Moreschi.

Taraguy 15: Emiliano Gómez Coll, Ignacio Ivancovich y Carlos Villordo; Benjamín Chapresto y Gonzalo Gómez; Emilio Amadey, Ezequiel Fages y Joaquín Gómez; Juan F. Gómez Coll e Ignacio Meabe; Juan Martín Meabe, Lautaro Ibarra, Santiago Meabe, Rafael Rosco y Agustín De la Vega. Ent: Darío Silberman.

Progresión: PT 3' try Santiago Meabe gol de Ignacio Meabe (T); 9' penal de Enzo González (A); 31' try de Rafael Rosco (T). ST: 6' penal Ignacio Meabe (T); 11' penal de Enzo González (A) y 34' try de Lucas Cerain (A) 11.

En Arandurogaingresaron: Gonzalo Ognio, Ignacio Frutos, Mateo Ognio, Joaquín Quetglas, Gianluca Scocco, Tomas Billordo, Juan Pablo Muzzio y Julián Vilorta.

En Taraguyingresaron: Juan Codermatz, Marcos Núñez, Esteban Payes, Ignacio Giménez, Mateo Lauría, Bruno Broll, Gerónimo Albornoz y Bruno Gasparini.

Amonestado:PT: 14' Emiliano Gómez Coll (T),

Árbitro:Maximiliano Freschi.

Cancha: Aranduroga